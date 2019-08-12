【811衝突】警員攻入葵芳站　港鐵：促請警方執法須顧及乘客安全

全港周日（11日）多處發生示威者與警察衝突，其中防暴警曾攻入葵芳站，與示威者爆發衝突，期間一度在站內發射橡膠子彈等。 港鐵凌晨發聲明指，由於當時站內有乘客和港鐵職員，有關事件及行動極有可能影響他們的安全，對此表示非常遺憾，港鐵已就此向警方表示非常關注，並促請警方於執法期間必須先顧及港鐵員工及乘客的安全。

防暴警察在葵芳站內發放不止一顆催淚彈。(王潔恩攝)

港鐵表示，周日（11日）晚約8時50分，警方在葵芳站大堂與示威人士發生衝突，期間曾有人投擲雜物，損壞設施，並不當使用站內消防設備，及後警方進行驅散行動，據稱期間曾在站內發射橡膠子彈，由於當時站內有乘客和港鐵職員，有關事件及行動極有可能影響他們的安全，對此港鐵公司表示非常遺憾。

港鐵解釋，當時車站職員當時見站內有煙，基於乘客及車站職員安全考慮，於是啟動疏散程序。同時，車務控制中心亦即時指示荃灣綫列車來回方向不停葵芳站，同時安排特別列車接載站內乘客離開。

防暴警察於葵芳站內使用催淚彈。 (版權歸 Felix Lam @HK.Imaginaire 所有；Instagram：Felix.image)

+ 8 + 7 + 6

及至睌上10時35分左右，車務控制中心鑑於站內所有乘客已離開車站，於是決定關閉車站，以便詳細檢查及維修站內設施，務求車站周一可提供正常車務運作。

而港鐵在聲明中強調，乘客和職員的安全是其首要考慮，勸喻大家顧己及人，並且讉責一切暴力行為。同時，已就事件向警方表示非常關注，並促請警方於執法期間，必須先顧及港鐵員工及乘客的安全。