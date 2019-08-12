指14歲兒子不上學又不回家　單親父用吸塵機管毆兒　認罪候判

患有精神病的單親爸爸，不滿14歲兒子不上學又常不回家，去年在石硤尾住所疑揮拳並以吸塵機的金屬管毆打兒子。他今（12日）於西九龍法院承認兩項故意襲擊導致兒童受到損害罪，求情時表示現有準時服藥，並形容「出面咁亂」，籲兒子到姑姐家暫住。裁判官將判刑押後至下月9日，以待索取被告的感化報告及事主的福利報告。

52歲被告在西九龍法院承認曾虐待14歲的兒子。(資料圖片)

52歲的被告承認於去年11月17日在石硤尾白田邨某單位兩度故意襲擊14歲的兒子。

案情指，當日被告14歲的兒子，與女友和朋友坐在家中客廳沙發用手機，期間被告查問兒子為何不上學兼常不回家，兒子走入房內，被告追上並以拳打兒子面，被擋後又拾起吸塵機的金屬管，毆打兒子的左臂、左稱及大腿。兒子形容被告不斷以拳頭及鐵管施襲，最少8次擊中。被告遭到場警員拘捕，因情緒不穩，與兒子雙雙送院，在警誡下承認犯案。兒子的頭皮有觸痛及腫起，左臂、大小腿均有受傷。

被告兒子留院兩周

控方透露被告有4次犯案記錄，其中1次涉及暴力。被告求情時指，案發前有求診精神科但沒有服藥，現有準時吃藥、見社工等，強調沒再亂發脾氣。他又表示暫時不可與兒子單獨見面，兒子會於周末偕祖母來探望他，大家相安無事。被告透露兒子沒上學亦沒有工作，有社工跟進，並形容現時「出面咁亂」，籲兒子到姑姐家暫住。被告又問道：「審完之後個仔可唔可以返番嚟同我一齊住啊？」

裁判官決定先索取被告的感化報告及事主的福利報告，待下月9日判刑；並指被告的兒子當時留醫兩周，傷勢不輕。

案件編號：WKCC703/2019