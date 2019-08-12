【機場集會．直撃】除已登機、正來港航班外　今日所有航班取消

昨日（11日）深水埗遊行終演變成警民衝突，警方入夜後在尖沙嘴疑以布袋彈瞄準一名黑衣少女頭部發射，布袋彈擊穿少女眼罩，碎片疑再插入其右眼。有網民今日（12日）發起「警察還眼」百萬人塞爆機場。 由於越來越多人前往機場參加集會，多架到機場的巴士都已迫爆，而青衣機鐵站月台亦企滿黑衣人潮。 機管局今(12日)表示，中午12時開始，將繼續實施進出管制安排，持有效登機證及護照，或持有相關証件的機場員工，才能進入一號客運大樓離境大堂（T1）的旅客登記行段，直至另行通知。

【16:30】機管局宣佈，所有航班登記服務暫停，機場快綫的預辦登機手續亦已暫停。至於機場快綫服務仍維持正常。

【16:10】 有前往美國趕開學的內地學生滯留，他們擔心機場或許會有暴動，不知如何離開。

【16:10】機場UA 影院將於下午4時10分起暫停營業，如手持當日未放映場次之戲票，可於七天內前往香港任何一間UA戲院辦理換票手續，換領同等價值的戲票代用券，而代用券有效期為領取當日起計一個月。

【16:03】 現場傳出所有航班取消的消息，全場鼓掌歡呼。

彭小姐（左）說，台灣也有很多抗爭，所以理解這樣的行動。(勞顯亮攝)

【15:55】 本計劃搭國泰班機回台北的張小姐（右）說，機場職員通知所有航班停飛，現在不知怎麼辦，航空公司又未有安排。她說理解香港人的行動，覺得警察的行動太過份了，「催淚彈放到飽」，警察破壞了與市民之間的互信，令市民的憤怒停不下來。同行的彭小姐亦指，台灣也有很多抗爭，所以理解這樣的行動。

登機櫃位未見有職員。(袁澍攝)

【15:52】機場出境大堂，所有登機櫃未見有任何職員；而機場警署外被貼滿字句。

【15:50】機管局表示，除已完成航班登機程序的離港航班，以及正前往香港的抵港航班外,其餘今日所有航班已全部取消。

【15:46】就機場現時狀況所見，部份店舖已拉閘。

【14:11】 機場、出、入境大堂亦已擠滿人。

機場出入境大堂已企滿示威人。(袁澍)

午後一時，機鐵列車已經無空位，車上可見有不少身穿黑衣的市民前往機場。而機場的抵港大堂亦已經坐滿人，不少人戴墨鏡、以黑布矇眼，並大叫口號：「黑警還眼」以及「五大訴求 缺一不可」。現場所見，有示威者帶著鋪蓋前來，相信有打持久戰的準備。

下午三時左右機場已經水泄不通，示威者口號幾個鐘頭未有停止，包括「黑警還眼」、「五大訴求，缺一不可」、「香港警察，蓄意謀殺」等。有示威者舉起手掌與此前「萬人接機」活動不同，除了抵港大堂滿佈示威者之外，樓上的平台也已經擠滿示威者，他們有的不斷繞圈遊走喊口號，有的以休息為由，坐在櫃檯外圍空地處休息。

參與集會人士舉起手，豎起五隻手指示意「五大訴求，缺一不可」。(袁澍攝)

參與集會者多以黑布或紗布矇眼

抵港大廳不少參與集會人士以黑布或者紗布遮住眼睛，以示對昨日眼部受傷少女的支援。陳小姐和好友王小姐以黑布條矇眼出現，他們更手持Pepe「青蛙」的卡通畫表示對少女眼部受傷的憤怒。陳小姐表示，昨日的新聞令她非常難受，整晚無法睡覺，便連夜作畫。問及她有甚麼意見要向政府表達，她表示，「已經無嘢想講，還返隻眼來。」

陳小姐和好友王小姐，以黑布條矇眼出現，他們更手持Pepe哇的卡通畫表示對少女眼部受傷的憤怒。(袁澍攝)

而朋友王小姐則表示，昨日之前還會覺得警隊裡尚有好人，但是現時不再相信，「即使是好人，但這樣都不出聲，其實無分別。」

(袁澍攝)