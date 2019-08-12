【811衝突】網民再發起眾籌全球登報　約1小時達100萬美元目標

反修例運動逾兩個月，激烈衝突散落社區，昨日（11日）深水埗、尖沙咀、銅鑼灣、葵涌、太古等地都有游擊式示威行動，惟警方使用武力驅散人群時，使用的武力程度及方式備受爭議，如有防暴警察向葵涌港鐵站内發射催淚彈，亦有便衣警混入示威者中，協助防暴警察制伏示威者。 今日（12日）有網民發動於本月17日或18日眾籌全球登報，以登報「揭露香港警方戰爭罪行」，及於8月下旬向全球各國政府爭取制裁香港政府官員、建制派及警方，約1小時便達到100萬美元（約780萬港元）的目標。

眾籌發起後約一小時，金額已經達到100萬美元的目標。截止12時45分，金額已經升至200萬美元。（資料圖片／https://www.gofundme.com/f/standwithhk-international）

今次眾籌由網民「G20團隊」及「攬炒團隊」共同發起。發動今次眾籌的團隊表示，由6.12金鐘清場，7.21元朗無差別襲擊，到昨日警方使用過分武力，如於地鐵站使用催淚彈，及近距離射擊示威者等，港人所受的武力對待是「已經遠超文明社會可接受範圍」，甚至形容香港已經進入「緊急狀態」。故此團隊指需要引起新一波國際迴響，以「揭露香港警方戰爭罪行」，及爭取全球圍堵、制裁香港政府官員、建制派及警方。

網民「G20團隊」曾於6月下旬二十國集團（G20）舉辦峰會時發動眾籌全球登報，向國際社會表達修訂逃犯條例的影響。而網民「攬炒團隊」亦有發起過「中英聯合聲明眾籌」。眾籌發起後約一小時，金額已經超過了100萬美元的目標。

團隊亦呼籲海外港人於8月17日大規模遊行，回應政府8月11日的「戰爭罪行」及呼應8月16日的「英美港盟，主權在民」遮打集會。