【機場集會．直擊】機管局與航空公司將視情況於明早6時重編航班

昨日（11日）深水埗遊行終演變成警民衝突，警方入夜後在尖沙嘴疑以布袋彈擊中一名黑衣少女，擊穿她的眼罩，碎片疑再插入其右眼。有網民今日（12日）發起「警察還眼」百萬人塞爆機場。 由於越來越多人前往機場參加集會，多架到機場的巴士都已迫爆，而青衣機鐵站月台亦企滿黑衣人潮；下午時份，機場入境及離境大堂均逼滿示威者，至下午近6時，部份示威者陸續離開機場，大批市民於往市區機鐵站及巴士站等候，有部份人選擇步行出東涌。 機管局今(12日)表示，中午12時開始，將繼續實施進出管制安排，持有效登機證及護照，或持有相關証件的機場員工，才能進入一號客運大樓離境大堂（T1）的旅客登記行段，直至另行通知。

【19:54】機管局下午突然宣布取消全部航班，不少旅客因而滯留機場；澳洲駐港總領事館職員，在場協助澳洲公民。他們並無接受傳媒訪問，亦不評論今日機場關閉之事。

【19:50】 藝人何韻詩亦有現身集會，又稱於下午約二時已到場；她指，因應日前警隊及政府，多次漠視市民訴求而到場「好似做咩都得」。她又批評，政府刻意製造白色恐怖，發放清場傳言，令現場集會人士離去。

她認為運動達到一定效果，令機場運作有一定程度停頓；她又批評，機場未有安排人手處理旅客的問題。她續稱，作為香港人，無法接受警方暴力行為，「有小小良知都應該行出嚟。」

藝人何韻詩亦有現身集會，她稱作為香港人無法接受警方暴力行為。(張嘉敏攝)

【19:45】龍運所有日間巴士路線服務已回復正常；新巴城巴所有路線，亦已恢復服務並按照原有行車路線行駛。

【19:28】香港航空宣布，所有2019年8月12日，由香港出發並已確認之香港航空機票，即時豁免乘客重新訂座之費用。旅客須於2019年8月25日或之前，提出有關要求，更改後（新）出發日期必須為2019年11月30日或以前，並且受艙位供應限制。

8月12日機場集會，一名外籍人士與在場集會人士發生爭執。(張嘉敏攝)

【19:23】 有外籍人士與在場集會人士發生爭執，該名外籍人士形容集會人士為「笨蛋(idiots)」，又不停強調香港為中國的一部分，更聲稱自己有看過示威的片段，形容警方的行為「克制（restrain）」；並稱中國已停止一切貪腐行為（china brought corruption to an end）。

現場集會人士反駁其言論，指他聲稱自己了解示威目的，卻不知道示威者的五大訴求，質疑他僅因航班取消而「發難」；現場亦有有外籍傳媒，質疑該名人士對中國貪腐程度的了解。最後該名外籍人士未能反駁集會人士的論述而離去。

【19:21】現場有長者發表演講，說警察不可以動學生一根汗毛；隨後他帶領學生唱「Sing hallelujah to the lord. 」

【19:15】 現場示威者再次叫口號：「五大訴求，缺一不可。」

【18:46】 售票處有職員表示，現在大部分巴士已通車，但仍有部分站不停，「旺角去到，尖沙咀去唔到；上環去到，灣仔去唔到。」

【18:45】機場機鐵站仍有不少人離開，當中包括大批旅客及穿上黑衣的市民。

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【18:38】機場客運大樓現場所見，巴士已陸續恢復行駛，旅客大排長龍；一架前往北角的巴士載滿客離開。售票處可見，有不少旅客輪候購票「A字頭」的車及「E字頭」的車。

【18:00】現場有示威者用揚聲器指，最後一班機鐵於下午6時15分開出，在場的港鐵職員隨即向記者澄清，指未收到過相關消息；機場仍不斷有旅客抵港，有人對情況表示理解。而1號客運大樓大堂的人潮，比起一小時前，減少了一半，仍有大批人等機鐵和巴士離開。

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【17:55】 青衣站有市民，手持標語，呼籲其他人不要進入機場。

市民在青衣站，呼籲其他人不要進入機場。(賴啟燊攝)

【17:52】 酒店接駁巴士仍然維持於機場內，接載旅客離開。

(袁澍攝)

8月12日，機場二號客運大樓有商户落閘。(張嘉敏攝)

【17:45】機場二號客運大樓有商户落閘，負責人稱機管局於約一小時前通知商户，指因應集會情況可安排提早關門，惟當時仍有客人在場故未有清場，而機管局方面亦未有向商户定出清場時間。

【17:40】 現場大批市民等不及機鐵，選擇步行出東涌

【17:36】 示威者在航班螢幕貼上聲明，其中有簡體字寫給內地同胞：我們不是港獨，只是一群像六四那班年輕人一樣的莘莘學子為未來。

【17:20】 機場情況混亂，有不少市民從外進入機場，但機場內亦有大批旅客、市民準備乘搭機鐵離開，現場有過萬名市民但並無機場職員維持秩序。現場有，很多人呼籲六點前離開。

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【17:00 】有已取得登機證的加拿大旅客滯留機場，他表示此前有過類似經驗，機場會有員工出來解釋並組織旅客改簽，惟只有示威者向他告知相關情況。他說，他不想責怪示威者，「但他們的確破壞了所有的公共服務。」

【16:46】香港站前往機場或博覽館站方向的閘口，有不少打算乘車往機場站的旅客，亦有人應因機場現時的狀況，向職員了解。

【16:45】因應機場的交通情況，龍運 各A線巴士不停「一號客運大樓站」及「二號客運大樓站」，以機場巴士總站為終點站； A31, A36, A41, A33P及A33直接前往港珠澳大樓旅檢大樓站，以機場巴士總站為終點站。

【16:57】 現場示威者在觀看警察記招的直播。

8月12日機場集會，機場入境大堂擠滿穿着黑衣服的示威者。(鄭子峰攝)

【16:40】 亦有大批穿著黑衣市民於機場往市區的巴士站候車。

【16:40】繼續有大批市民步行入機場，他們多數是從國泰城下車，走十多分鐘進入機場。機場電話網絡癱瘓，記者要走出停車場才能傳送照片。

【16:36】 有飛往澳洲的遊客航班遭到取消，他表示自己是香港的常旅客，知道香港近來發生的事情，「示威者一直都很有秩序，這讓我讚賞。但是政府已經失信，想要清場也是很快的事情。」

【16:35】因為機場路往機場方向嚴重擠塞，新巴城巴宣布16條路線改道行駛；而機場快線(A線)需改道行駛，不停一號客運大樓。前往機場之乘客，可於二號客運大樓下車，包括A11, A21, A22, A29。

(余俊亮攝)

【16:30】機管局宣佈，所有航班登記服務暫停，機場快綫的預辦登機手續亦已暫停。至於機場快綫服務仍維持正常。

(袁澍攝)

【16:10】 有前往美國趕開學的內地學生滯留，他們擔心機場或許會有暴動，不知如何離開。

【16:10】機場UA 影院將於下午4時10分起暫停營業，如手持當日未放映場次之戲票，可於七天內前往香港任何一間UA戲院辦理換票手續，換領同等價值的戲票代用券，而代用券有效期為領取當日起計一個月。

【16:03】 現場傳出所有航班取消的消息，全場鼓掌歡呼。

彭小姐（左）說，台灣也有很多抗爭，所以理解這樣的行動。(勞顯亮攝)

【15:55】 本計劃搭國泰班機回台北的張小姐（右）說，機場職員通知所有航班停飛，現在不知怎麼辦，航空公司又未有安排。她說理解香港人的行動，覺得警察的行動太過份了，「催淚彈放到飽」，警察破壞了與市民之間的互信，令市民的憤怒停不下來。同行的彭小姐亦指，台灣也有很多抗爭，所以理解這樣的行動。

8月12日，機場集會，離境大堂登機櫃位，未見有職員。(袁澍攝)

【15:52】機場出境大堂，所有登機櫃未見有任何職員；而機場警署外被貼滿字句。

【15:50】機管局表示，除已完成航班登機程序的離港航班，以及正前往香港的抵港航班外,其餘今日所有航班已全部取消。

【15:46】就機場現時狀況所見，部份店舖已拉閘。

【14:11】 機場、出、入境大堂亦已擠滿人。

8月11日，機場集會，機場出入境大堂已企滿示威人。(袁澍攝)

午後一時，機鐵列車已經無空位，車上可見有不少身穿黑衣的市民前往機場。而機場的抵港大堂亦已經坐滿人，不少人戴墨鏡、以黑布矇眼，並大叫口號：「黑警還眼」以及「五大訴求 缺一不可」。現場所見，有示威者帶著鋪蓋前來，相信有打持久戰的準備。

下午三時左右機場已經水泄不通，示威者口號幾個鐘頭未有停止，包括「黑警還眼」、「五大訴求，缺一不可」、「香港警察，蓄意謀殺」等。有示威者舉起手掌與此前「萬人接機」活動不同，除了抵港大堂滿佈示威者之外，樓上的平台也已經擠滿示威者，他們有的不斷繞圈遊走喊口號，有的以休息為由，坐在櫃檯外圍空地處休息。

8月12日，機場集會，參與集會人士舉起手並豎起五隻手指，示意「五大訴求，缺一不可」。(袁澍攝)

參與集會者多以黑布或紗布矇眼

抵港大廳不少參與集會人士以黑布或者紗布遮住眼睛，以示對昨日眼部受傷少女的支援。陳小姐和好友王小姐以黑布條矇眼出現，他們更手持Pepe「青蛙」的卡通畫表示對少女眼部受傷的憤怒。陳小姐表示，昨日的新聞令她非常難受，整晚無法睡覺，便連夜作畫。問及她有甚麼意見要向政府表達，她表示，「已經無嘢想講，還返隻眼來。」

陳小姐和好友王小姐，以黑布條矇眼出現，他們更手持Pepe哇的卡通畫表示對少女眼部受傷的憤怒。(袁澍攝)

而朋友王小姐則表示，昨日之前還會覺得警隊裡尚有好人，但是現時不再相信，「即使是好人，但這樣都不出聲，其實無分別。」

8月12日機場集會，下午起機場離境大堂滿示威者。(袁澍攝)