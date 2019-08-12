涉謀殺「么鳳」家族成員案　女被告還押期間病逝　官准撤銷控罪

老字號涼果店「么鳳」的家族成員朱偉坤，與相識多年的小學同學張燕琼，疑重遇後譜出「黃昏戀」，二人去年被發現倒臥在灣仔一間酒店內，朱偉坤當場死亡，張燕琼及後被起訴謀殺罪，惟張早前亦在還押期間病逝，裁判官因而今（12日）下令撤銷有關控罪。

女被告張燕琼被控謀殺朱偉坤的案件，隨著張今年6月病逝，裁判官准撤銷控罪。(資料圖片)

女被告張燕琼（59歲）被指於去年12月19日至20日期間，在灣仔道利景酒店內謀殺男子朱偉坤。

警方在張隨身物搜出牛肉刀

據早前的報道，去年12月20日，一對中年男女被發現服藥後倒臥在酒店房間，62歲么鳳家族大舅夫朱偉坤當場證實死亡，當時張燕琼經送院搶救後已回復清醒，當時有指他們疑因出軌壓力相約服藥殉情，及後警方只發現張的遺書，加上其隨身物品有包括牛肉刀、烈酒、安眠藥及消毒藥水等物品，於是懷疑張與案有關。

張曾急性腦中風

不過，張因患有長期糖尿病及急性腦中風，一直需要接受院所醫院治療及跟進，她於本年6月8日因身體不適被送往公立醫院接受治療，及後被診斷患上多重器官衰竭，留院期間情況惡化，最終不治。懲教署及後將事件通知警方，死因裁判法庭將進行死因研訊。

案件編號：ESCC 3132/2018