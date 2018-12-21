【酒店殉情】男死者為么鳳家族大舅父　女事主殉情前換合照頭像

「么鳳」重開之日的合照，右三為男死者。(網上圖片)

灣仔利景酒店命案，62歲的姓朱男子，與59歲姓張女事主，這對自小學起相識、多年後才重逢的「鴛鴦」，最終以「殉情」作最後結局，惟男死女傷，從此天人永隔。

消息稱，男死者為著名涼果店「么鳳」的家族成員，該店於2015年在銅鑼灣富明街重開，舞獅助慶、花牌果籃豎滿舖前，店舖並將負責人與親友合照上載到么鳳的官方網頁，而鳴謝親友名單之中，姓朱男死者亦在列上。么鳳 第三代傳人司徒永信，稱男死者為大舅父。據知，他在公司裡任職倉務管理。

事件昨日(20日)上午10時許被揭發，當時利景酒店職員報案，指一男一女住客在酒店房間內昏迷。救援人員接報到場，發現男子已當場身亡；女子則陷昏迷，由救護車送往律敦治醫院搶救，女事主後來已恢復意識，惟情緒激動。警方檢獲遺書，經初步調查後將案件暫列「自殺」處理，交由灣仔警區重案組接手跟進。

消息指，警方會詳細調查案件，不排除會以涉嫌協同自殺拘捕女事主。女事主目前情況嚴重。據悉，兩人為小學同學，他們於3年前的同學聚會重逢後，就一直保持聯絡，而且二人經常一同出席朋友聚會。

女事主的facebook頭像，素來都是她單獨一人，惟於「殉情案」被揭發前的數小時，其FB的頭像及封面相片，突然換上她與男死者的合照。其實，女事主的FB上本身亦有與男死者的合照，但看來似在朋友聚會的場景，當中亦有不少與其他朋友的合照。至於男死者則未見於社交媒體上發放過與事主的合照，其頭像與封面則是其孫女的相片。

女死者在殉情前上載與男死者的合照做FB頭像。(網上圖片)

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