【逃犯條例】《人民日報》：民進黨和台獨介入香港暴亂證據確鑿

內地官方《人民日報》海外版周二（13日）發表評論員文章稱，香港示威者以「反修例」為幌子進行各種激進抗爭，暴力程度不斷升級，社會受影響的程度越來越廣，當中少不了外部勢力的推波助瀾，而民進黨和「台獨」勢力介入香港暴亂，從公開報道亦已經很清晰。

題為〈正告台當局，收回涉港黑手！〉的文章稱，僅從公開報道看，民進黨當局和台獨勢力一步步介入香港暴亂的事實已經很清晰，「台當局領導人蔡英文多次通過媒體採訪、演講、網上發文等方式，聲援激進亂港分子。民進黨主席卓榮泰露骨要求黨內相關部門，『研議擴大聲援香港的作法』。有『時代力量』成員公開在社交網站上為香港暴徒籌集物資，宣稱『港人衝前線，台灣做後勤』。」

文章形容民進黨和台獨勢力「不但說，而且做。既出錢，又出力。證據確鑿，內外勾連的判斷早就實錘，亂港背後『無大台』的說法不攻自破。正是接收到台當局用言行發出的支持信號，幾十名曾衝擊立法會的香港暴徒順利逃匿至台灣，並要求提供庇護。」

文章指「正是接收到台當局用言行發出的支持信號，幾十名曾衝擊立法會的香港暴徒順利逃匿至台灣，並要求提供庇護。」（資料圖片／余俊亮攝）

文章批評，台灣出於島內一黨一己之私，對香港暴亂升級見獵心喜，要做西方某些勢力插手香港事務的同路人；此舉一是為了「博取選舉利益，為競選連任鋪路」，二是「為污名化『一國兩制』找口實，為『台獨』勢力拒統尋藉口」，「明眼人都看得出來，台當局不過是藉題發揮，把部分上街的香港青年當槍使，以此抹黑大陸攻擊『一國兩制』，對年輕人的真實境遇與未來發展並不關心，居心很可恥。『台獨』分子公開跳出來資助香港暴徒，而香港暴徒受到資助後不斷暴力升級，實際是與『台獨』分子同流合污，後果很嚴重。」

文章最後稱，台灣當局和「台獨」勢力操弄香港議題，使兩岸關係雪上加霜，進而挑起對大陸敵意，製造兩岸對立，是典型的損人不利己做派，「台灣當局應當謹言慎行，停止干涉香港事務，否則煽風點火者，終將引火燒身，害人害己。」

（人民日報）