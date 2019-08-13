【機場集會】港人落機即加入靜坐　蓋紗布抗議：對政府回應感麻木

反對《逃犯條例》修訂觸發的風波久未平息，有網民號召到機場集會，抗議警方周日（11日）濫用武力驅散示威者，以及疑用布袋彈射中一名女示威者的眼睛。 有市民剛回港隨即加入集會，行李貼上「今日不出來，明日出不來」的紙張，又特意用紗布遮右眼以示不滿，「很難講坐到什麼時候離開，因為想走靈魂也會留在這兒。或許我們會坐到（特首）林鄭回應為止。」

今早從海外回來的李先生加入靜坐，他坦言對政府的回應已經感到麻木。（盧翊銘攝）

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機場集會踏入第5日。早上7時許回港的李先生，在海外時一直留意香港的局勢，故一回來便參加集會。因為有女示威者的右眼疑被布袋彈射傷，故李先生特意遮着右眼作表態，又指不知道會在機場逗留多久，「很難指坐到什麼時候離開，因為想走靈魂也會留在這兒。或許我們會坐到林鄭回應為止。」被問到若再有清場可能時，會否離開？他指要看情況，任何人都要以自身安全為先。

對於今早特首林鄭月娥見記者，他直指無留意，「其實要什麼證據，我們也可以拿出來，但很多的記者會都無回應，日日都開但都不回應。」

原定昨日飛布拉格的蕭先生，今日到機場嘗試找其他直航機位。（洪業銘攝）

原定昨日前往捷克布拉格的蕭先生，因為航班取消未能離港。他今早到國泰航空的櫃台查詢，嘗試尋找另外的直航航班，「其實我對集會不反對（no bad feeling)，也支持行動，因為（政府）對五大訴求始終未有回應。」

蕭先生認為，昨日及今日的集會氣氛和平，「昨日也未有衝突，大家和平地坐下叫口號，無什麼暴力情況。」他覺得集會未有對旅客造成太大影響，「大家各自爬山，不會有太多評論。」

陳小姐原定今早飛日本，但獲航空公司通知航班已取消，但她仍然到機場碰運氣，等待候補機位。她說：「雖然有不便，但都明白他們（示威者）的訴求，我自己是支持他們。」