【機場集會】旅議會：59團、逾1300人受影響　保險索償需注意細則

《逃犯條例》修訂風波至今未息，遊行示威活動蔓延至全港各區，因昨晚尖沙嘴衝突中，有女示威者眼部疑被流彈擊中受重傷，或永久失去視力，引起市民不滿。今日（12日）有大批示威者響應呼籲，到機場抵港大堂參與「警察還眼」集會。 由於機場被逼爆，機場管理局今日下午3時半表示，餘下今日所有航班已全部取消。香港旅遊業議會指，原定今晚從本港出發或返港的至少59個旅行團、約1,320人受影響。預料情況或延至明日的出入境。

機管局今晚7時半表示，視乎機場運作的恢復情況，將由明日（13日）早上6時起，實施航班重新編配，航班升降將會受影響。（曾梓洋攝）

機管局今晚7時半表示，視乎機場運作的恢復情況，將由明日（13日）早上6時起，實施航班重新編配，航班升降將會受影響，呼籲旅客出發前留意航班最新消息。

旅議會主席黃進達向《香港01》表示，各旅行社正通知受影響旅客情況，並密切留意明日早上航空公司消息。他指，原定今晚出發的至少13個旅行團、約320人，因而需要取消行程；及原定今晚返港的至少46團、約1,000人，未能如期回港。

8月12日機場集會，機場內同時塞滿準備離開，以及進入機場的市民及旅客。(勞顯亮攝)

縱橫遊執行董事袁振寧表示，其旅行社有2個日本團，原定在當地時間今日下午5時從成田機場起飛返港，約50名團友於當地時間下午3時到達當地機場後，獲悉航班延誤，在等候約5小時，被告知航班取消，需由旅行社安排住宿。

他續指，因多個旅行團於早上從本港出發，故行程未受影響。而周二（13日）早上仍有5個旅行團、約120人出發，飛往日本、韓國及台灣，要視乎今晚機場集會的情況，航班能否如常升降。

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新華旅遊總經理蘇子揚則指，原定今晚出發的4個旅行團、共100人受影響，包括1個澳洲團、1個以色列團及2個韓國團，需要取消行程，旅行社將按既定程序處理退款等手續。另有部分未能返港的旅行團在當地滯留。他又表示，由於多個旅行團於早上出發，故暫未預計明早的受影響情況。

對於有外國航空公司指出，因本港機場關閉，而需取消航班，或影響旅客作出旅遊保險索償。國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，一般旅遊保險的保單會列明保障範圍，包括取消、延誤及更改行程，及清楚列明內亂、戰爭、及已知的罷工不受保。不過，是次因機場集會導致多個航班取消，他認為，旅客可根據其保單細項，若機場關閉、受集會影響並非屬於不保障的細項中，旅客仍可按照取消、延誤及更改行程的項目作出保險索償，一般而言保險公司會受理。