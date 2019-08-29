【醫療爆煲】數據揭十五年病床不增反跌　老年人口增逾56%

本港醫療制度「爆煲」，有人詬病太過依賴公立醫院住院服務，以及醫護人手匱乏；有數據顯示，過去15年，香港65歲或以上人口由83萬人急增56%至逾130萬人，惟同一時間，整體公立醫院住院病床數目竟不升反跌，由28,476張至現時的28,355張，以致「加床」的壓力不絕。 有學者認為，長遠應將醫療及護理分開以減輕醫院負擔，又認為醫療政策欠延續性，根源在於特首並非受政黨及選舉制約，較長遠的政策往往因不能在短期內得民心，致令特首施政時相對短視。

65歲以上人口在過去15年間增長幅度為56%。（資料圖片）

2007年起，政府因應65歲以上人口的增幅，於施政報告中加入「加強基層醫療服務」一項，但至10年後、即2017年的施政報告，才實質建議興建地區性的康健中心，事隔兩年，第一所地區康健中心選址葵涌，料於10月投入服務。

「基層醫療」的口號叫得響亮，但基建配套未能配合，私人市場亦未能應付長者需求，社區缺乏護理支援，長者只能回流醫院尋求照顧。

十四年來老年人口急增逾5成 醫療人員錄3成增幅

翻查過去15年的數據，2003/04年度，65歲或以上人口為830,500人，佔整體人口約12.2%；至2017/18年度，同一群組的人口已急增56.7%，至1,301,300人，即使單計整體人口佔比；亦較14年前高逾5個百分點，達17.3%。

遭千夫所指的醫護人手問題，在過去15年間，由4,872人增加至6,336人，增幅為30.05%。雖然未能追到老年人口的增長，但仍略有寸進。

病床佔用率增 惟病床數反減120張

不進反退的數據出現在公立醫院病床數目。根據醫管局年報，2003/04年度，公院的病床共有28,476張；至2017/18年度，病床數目為28,355張，較之前減少121張床，跌幅為0.04%。跌幅輕微，但影響甚深。再看老年人口與病床比率，由2003年的每千名長者有25.07張病床，跌至2017年的16.93張，大幅下跌了逾三成。

雪上加霜的是，病人住院時間愈來愈長，2003年，每張病床一年365日內平均有242日被佔用，至今已增加至291日，每張床佔用日數由66%升至80%。

老年人口增加、病床數目減少、住院日數增，三項因素夾擊，令醫院病床的需求更顯急切。

鍾劍華（資料圖片／歐嘉樂攝） 學者：口講一回事 實際上社區無助減輕醫院壓力 香港理工大學社會政策研究中心主任鍾劍華認為，病床數目的輕微下跌或與不少大型醫院均需陸續重建有關，但主因是過去多年政府以發展社區醫療為由，未有興建大醫院，新增的醫院規模較小，例如北大嶼山醫院、天水圍醫院無法填補病床空缺。此兩間新醫院亦遲遲未全面啟用所有病床。 政府以往曾訂定每千人口有5.5張病床為目標，但現時聲稱社區醫療取代病床需求，不再重提該目標。鍾劍華直斥政府「講係一回事」，現實是年中的高峰期，病人每每要等20小時上病房，證明社區資源不足。

長者若想在社區得到護理，需在有限的私人市場排隊輪候院舍服務。（羅君豪攝）

長遠應推長期照顧保險 讓長者有能力支付護理服務

要解決建醫院的土地問題，鍾劍華認為政府短期內應盡快推出地皮，若無人拍賣應考慮以創新方式，例如先由政府負責建醫院，將部分外判予私人投資者營運，長遠則需落實長期護理保險，令醫療及護理需求可以分割。

鍾健華直斥，安老事務委員會曾討論長期護理服務保險等供款性儲蓄安排，2017年公布的「安老服務計劃方案」報告書亦列出相關建議，惟行政會議採納報告書後，政府遲遲未有行動。鍾劍華表示，亞洲各地如日本、韓國及台灣等都有推行長者介護保險，各地較本港更遲展開醫療改革的討論，但已經比香港多走幾步，關鍵在於政府無決心改革。

政府最早於2017年的施政報告提出，將逐步在各區設立地區康健中心。（資料圖片）

根源乃政制結構問題 政府拒推長遠政策

政策失效，鍾劍華認為根源在於本港的政制結構問題，由於特首不受政黨制約，毋須顧慮政策的延續性，一位特首最長只會在任10年，「一個淨係討論都要10年先有結果嘅嘢，佢做嚟做乜？」政府遂以短期政策爭取民意，對長遠問題視而不見。近日的社會風波持續，市民對政府的訴求日增，鍾劍華希望政府能藉今次機會，正視積壓已久的社會問題。