【逃犯條例】七個教育團體聯署　冀教育局促官員制止警濫暴

反修例浪潮持續，距離開學尚有兩個多星期，進步教師同盟今早在金鐘政府總部東翼前地「公民廣場」外，向教育局代表遞交教育團體聯署信，促請局長楊潤雄、副局長蔡若蓮及政治助理施俊輝，促請他們與市民同行，與濫用暴力警察「割席」，並盡一切方法制止警隊暴行。聯署的團體包括教協、高教公民、進步教師同盟等。

約20個教師及學生今早在金鐘公民廣場外請願，並輪流發言。進步教師同盟成員施安娜宣讀教育界聯署，批評7.21元朗白衣人無差別事件、8.11警方在向港鐘站發放催淚彈等種種事件，令警察已徹底失信於民，若不及時改轅易轍向公眾致歉，恰當的警察執法，亦會更加困難。

她指，作為政府問責團隊，教育局長楊潤雄、副局長蔡若蓮及政治助理施俊輝，必須挺身而出，正視問題，協助制止警察濫權。

其後施向向教育局代表遞交多個由教育團體發起的聯署信。聯署團體包括教協、高教公民、進步教師同盟等七個團體。

正收集9月初罷課的意見 結果將盡快公布

另外，香港眾志、學生動源分別以「中學生罷課籌備平台」及「香港學生罷課聯盟」名義，籌備9月初的中學生罷課，眾志上周六發起調查問卷，收集中學生對罷課的意見。眾志副主席鄭家朗表示，截止目前已收到1.3萬個回覆，將會盡快公布調查結果。

有中五生指因個人原因未能參與罷課

出席的中五學生Yoanna表示，認為現反修例運動去到「樽頸位」，批評政府對現況「愛理不理」，至今未有回應市民訴求，亦無視警方濫權，警方亦淪為政權工具。

她指，自己因個人因素未能參與罷課，但身邊有六至七成的朋友表明會響應參與，雖然擔心被秋後算帳，但仍希望透過罷課癱瘓學校運作，喚起政府關注。