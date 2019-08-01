【逃犯條例】教協發起8.17教育界遊行　籲教師響應周一罷工

反對《逃犯條例》修訂的遊行活動每周上演，以「遍地開花」形式向政府表達訴求。教育專業人員協會（教協）今日（1日）表示，對於政府面對社會訴求沒有認真回應，更不惜以暴動、非法集結、阻差辦公等罪名，向示威者作出政治檢控，加上有教師因於私人領域發表言論而遭受親建制傳媒攻擊，對現時局勢深感痛心。 教協除了呼籲教師響應8月5日（星期一）的罷工行動，更決定在8月17日（星期六）發起教育界遊行，當日上午11時集會，其後由遮打花園遊行至禮賓府，呼籲教師在此時刻為良知發聲。

教協發起8.17教師大遊行，由遮打花園遊行至禮賓府。（教協fb）

教協表示，過去兩個月港人多次走上街頭，就《逃犯條例》修訂所觸發的群眾運動提出五大訴求，但政府仍然置若罔聞，任由警民衝突日益加劇；而警方在處理大型示威時多次使用過度武力引致大量市民受傷，更於元朗7.21暴徒襲擊市民事件不見影蹤。

教協認為，政府急於以數年甚至十年刑期的罪名威嚇港人，卻遲遲未有對在元朗無差別襲擊市民的暴徒作出起訴，更惹起市民質疑政府司法不公。加上教育界在這段期間屢受攻擊，有教師因於私人領域發表言論而遭受親建制傳媒攻擊，前特首梁振英更以公職名義發信施壓，要求學校辭退有關教師，實際上在教育界造成白色恐怖的氣氛。

教協對現時的局勢深感痛心，同時對於以上種種事件感到十分憤怒，因此對於有市民發起8月5日全港大罷工，教協呼籲全港教職員響應。另外，教協將於8月17日發起教育界遊行，呼籲教師積極參與，強調「為了對抗白色恐怖，守護我城的下一代，教師更要在此時刻為良知發聲」。教協正處理有關8月17日教育界遊行的工作及申請不反對通知書。