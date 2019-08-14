美聯社：500運兵車停泊深圳灣　解放軍微信：赴港只需十分鐘

香港反修訂《逃犯條例》的示威持續，繼內地傳媒在早前報道有大批武警車隊深圳集結後，美聯社今日（14日）報道，根據周一（12日）的衛星圖片顯示，超過500架解放軍裝甲運兵車停泊深圳灣體育中心，相信與近日香港局勢有關。 而內地傳媒今日亦轉發解放軍東部戰區微信的圖片，顯示大量軍車停泊在深圳灣體育中心，更寫明「從這裏出發抵達香港只需要10分鐘，距離香港機場56公里」。

美聯社取得兩張在8月12日拍攝的衛星圖片，可見有逾500輛裝甲車整齊地停泊深圳灣體育中心。（©2019 Maxar Technologies 衛星圖片 / 美聯社）

美聯社今日（14日）報道，兩張由Maxar's WorldView在8月12日拍攝的衛星圖片顯示，有超過500輛的解放軍裝甲運兵車等車輪，停泊在深圳俗稱「春繭體育館」的深圳灣體育中心。而深圳灣體育中心的位置，接近接駁香港的深圳灣口岸。

美國總統特朗普呼籲各方冷靜

美聯社的報道指出，雖然港澳辦曾稱香港有恐怖主義的苗頭，但中國官方傳媒曾指出今次的演習是早前已經計劃下來，並非針對近日香港的動盪局勢。美國總統特朗普早前也透過twitter表示，收到情報北京當局正香港邊境部署軍隊，特朗普呼籲「各方應該保持冷靜及安全。」

美聯社認為，北京當局一直不希望出動解放軍來平定香港的局勢，因為當局認為出動解放軍或會產生毀滅性的影響，包括破壞香港作為安全及穩定投資地點的聲譽，以及顯示在香港回歸22年後，中國共產黨仍然無法取得730萬港人的民心。

美聯社報道同時指出，今年是1989年六四事件的30周年，若出動解放軍，將會提醒世界八九民運以流血收場，而六四事件至今對中國仍是一個「禁忌」。惟美聯社覺得，民意在示威升級和堵塞機場運作後暫時仍未見逆轉。

解放軍微信：深圳灣到香港只需10分鐘

內地傳媒周一（12日）亦報道，在8月10日深圳不少市民拍到武警車隊集結的畫面。包括大量裝甲車及水炮車，內地傳媒發布的影片，更附上繁體中文和英文字幕。今日（14）日多間內地傳媒轉載報道，指解放軍東部戰區在官方微信公眾號「人民前線」，發布深圳灣體育中心（春繭體育館），停泊裝甲運兵車的相片，內文更指出「深圳灣附近的春繭體育館，從這裏出發抵達香港只需要10分鐘，距離香港機場56公里。」

不過《香港01》記者在下午約6點時，在東部戰區官方微信號已找不到該帖文。值得留意的是，廣東省並不屬於東部戰區，而是屬於南部戰區。東部戰區的轄區則包括上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西。

多間內地傳媒轉載報道，指解放軍東部戰區在官方微信公眾號發布深圳灣體育中心（春繭體育館），停泊裝甲運兵車的相片。（網上圖片）

深圳灣體育中心，位於深圳市南山區后海灣畔，佔地近31公頃，因主體使用白色巨型鋼結構網架，將體育場、體育館、游泳館及其他商業設施整合為一體而被稱為「春繭」。其中體育場有2萬個固定公眾座位，體育館可容納逾1.2萬人。