【警方記者會】港澳辦指恐怖主義苗頭　O記高層：機場衝突不構成

昨日（13日）機場「警察還眼」集會，追究警方在周日（11日）尖沙咀清場時，一名少女疑遭布袋彈擊中右眼導致眼球爆裂。大批示威者阻擋旅客離境，機管局一度暫停所有航班登機服務，有旅客將無法離港，傍晚時分，有一名被示威者懷疑為內地公安的男子及《環球時報》記者遭示威者綁手，至深夜，過百軍裝警進入機場清場，過程中一名警員遭示威者包圍及襲擊，警員在混亂中擎槍。 警方今日例行記者會中表示，有極端激進的示威者阻撓旅客，向其他人士濫用私刑、罔顧人命、阻礙救護員到場等，警方昨日共拘捕5人，涉嫌非法集結、襲警及藏有攻擊性武器等。被問到早前港澳辦指示威者行為構成嚴重暴力犯罪，並出現恐怖主義苗頭，李桂華稱非法禁錮、傷人等行為是大家都不齒的行為，但從昨日片段中看不到想強迫政府或國際組織，為推展政治、宗教或思想上主張的行為，單以昨日情況李認為是嚴重罪行，但不構成恐怖主義行為。

斥極端示威者濫用私刑

警務處助理處長（行動）麥展豪、警察公共關係科總警司謝振中、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥及機場警區署理指揮官劉榮基今日下午4時會見傳媒。麥展豪在發言時表示，香港國際機場昨日發生一連串事件，大批示威者參與聲稱和平集會，但有極端激進的示威者阻撓旅客，向其他人士濫用私刑、罔顧人命、阻礙救護員到場等等，麥向昨日所有受影響人致最深切慰問，盼傷者早日康復。麥續稱，有示威者將手推車堵塞扶手梯及升降機，又阻礙禁區閘口，旅客法登機，致行程受阻。

助理處長：患心臟病婆婆一臉徬徨

麥指當時有小朋友嚇到哭，有患心臟病婆婆一臉徬徨，有女士需要高舉行李穿越人群，有旅客請求示威者讓他離開，出現磨擦爭執，但示威者仍無動於衷，亦有外國女子港無親無故滯留機場，坦言並非所有人都有錢再訂機票或租住酒店，「仲要唔知等幾耐」，麥強調示威者有集會抗議自由，但要在不影響他人情況下進行，希望示威者反思他們有否顧及旅客及其他市民的自由。

警務處助理處長等五名警方高層會見記者。（黃廸雯攝）

兩內地男被非法禁錮 麥展豪：追究到底

警方於記者會上播出內地男被示威者包圍情況，麥展豪指示威者非法禁錮、折磨、暴力虐待事主，事主被打暈後仍有人不斷踢，另外示威者不只阻擋救護員去路離場，又阻礙在場急救人員為事主救治，麥指任何人生命平等，當生命有危險時值得有被救治機會。

麥展豪又指其後示威者再非法禁錮另一名內地男子，搶去其背包並指他為內地執法人員，指極端激進示威者濫用私刑，用索帶索事主手腳，侮辱男子嘗試除去其褲子折磨及毆打他。有示威者用雨傘遮閉路電視，又指有人不準記者拍照，麥展豪嚴厲譴責，指會追究到底。

昨日有內地人被懷疑身份，遭示威者用索帶綁手。（資料圖片／曾梓洋攝）

李桂華：昨日情況是嚴重罪行，但不構成恐怖主義行為

被問到港澳辦早前指暴力事件行為出現恐怖主義苗頭，麥展豪指目前警方處理恐怖主義有自己一套法例，目前遊行示威大部分人士都是以和平形式進行，但有部分極端暴力示威者，使用暴力不斷升級，麥展豪指警方會密切留意這勢頭，暫時不覺得兩者是一樣。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指，警方正積極跟進事件，希望不久將來有更多人被捕，李桂華稱非法禁錮、傷人等行為是大家都不齒的行為，但是否構成恐怖主義，根據第575章《聯合國(反恐怖主義措施)條例》，如暴力行為，損害等，行為是足夠（對應條例），但李指從片段中看到，看不到想強迫政府或國際組織，為推展政治、宗教或思想上主張，單以昨日情況李認為是嚴重罪行，但不構成恐怖主義行為。

李桂華指，單以昨日情況認為是嚴重罪行，但不構成恐怖主義行為。（黃廸雯攝）

O記「D組」處理遊行及反恐

提及O記早年就大型示威活動增設「D組」，未來會否增加編制？有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指出，O記「D組」是負責處理遊行示威及反恐工作，編制有35名人員，由一名警司帶領，而近月的示威案件並非全由O記處理，O記現時負責跟進烈性炸藥TATP案、製造煙餅案、周日警署遇襲、7.1立法會被破壞、6.12示威及6.21包圍警總等事件。對於有律師及家長投訴，在新屋嶺等了十多小時未能見被捕人士，及有被捕人士稱在未見律師前錄口供等，李指因並非所有案件都由O記處理，未能解答。

指擎槍警行為正確、合法合理

麥展豪稱警方入機場時無防暴裝備，亦於現場及社交媒體表示，行動並非清場而是想救人，但於斜路時已被示威者用手推車做成路障，擾攘幾小時救護員方能將傷者救走。其後警方撤離時被示威者襲擊，用硬物損毀警車，有一名警員嘗試追捕襲擊他的示威者時，被大批示威者推向角落圍毆，又被搶去警棍及胡椒噴霧，生命受威脅下警員拔出手槍戒備，麥展豪指警員行為正確、合法合理，表現英勇、果斷及克制。麥展豪並指出，如嘗試影響航空安全會有嚴重後果，可以判囚終生。

警務處助理處長（行動）麥展豪。（黃廸雯攝）

記者會持續更新

【1733】有傳媒關注，假如機場再次被包圍，甚至航空管制塔被衝擊，警方有甚麼應變措施制止，麥展豪指出，如嘗試影響航空安全會有嚴重後果，可以判囚終生，警方有同機管局、機場保安公司合作及溝通，仍不時與相關政府部門作出風險評估，以確保安全。

就傳媒提出建議，警方可以作出示範，如何採取最低武力應付拒捕人士，甚至由傳媒扮演拒捕者，麥稱可以考慮。

【1730】對於8月12日凌晨約1時，有過百人包圍青山警署，警員被指進入附近屋苑進行拘捕，警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥指警方當時派同事作驅散及拘捕行動，同事見到有部分參與非法集結人士走入附近屋苑，同事跟隨進入，是行使《警隊條例》合理懷疑會拘捕人士進入該地方，法例容許警員在沒有搜令情況下進入。警方當時嘗試截停一名非法集結人士，當中有其他人嘗試「搶犯」般幫助人士逃脫，同事當時高度戒備及警告，被大批人士包圍，仍有人嘗試衝進，警員使用胡椒噴霧後將人士帶離及到警署。

【1724】被問警方昨日於機場有否派員喬裝，麥展豪回應指昨日機場行動沒有警員喬裝，指警方早前喬裝行動是為拘捕極端示威者的情報主導行動，而非警方處理遊行示威的手法，希望大家能分清兩者。警方對和平有序、合法示威會全力配合，而打擊極端暴力示威者破壞香港的情況，希望大家能分開。對於聯合國人權理事會指警隊武力違反國際標準，麥展豪指警方有留意報導，警方一向使用武力及指引部入國際標準，包括部分聯合國標準，清楚定明合法性、必要性及相秤性，未有資料顯示有關聯合國組織向警方索取資料作報導及結論，對此沒有進一步評論。

【1715】被問到警方為何未有即時到場，警察公共關係科總警司謝振中指，昨日衝突過程警方一直與機管局及保安公司密切聯繫，機管局及保安公司一直處理情況，指較後時間聯絡警方跟進情況，謝振中指警方每次行動有不同考慮，包括當時公眾秩序，亦要顧及公眾安全，於一個有不同種類人士在場的地方進行行動，會否令情況惡化，另外是否即時作拘捕，人手是否及比例及會否對現場情況有惡化。昨日於作出行動前警方先定下目標，是為安全帶受傷遊客離開機場看醫生，警方已於不同媒體通知市民非清場行動。於評估過現場情況後，警方成功將人士帶離機場。而第二位事主，警方未行動前救護人員已將事主帶離，事件由刑事調查隊積極跟進。

中央電視台提問 主持重申以廣東話回答

【1714】有傳媒提及，歐美國家不會在大型示威活動中安插卧底，因容易引起他人躁動、無法保障卧底人生安全等。李桂華回應指出，今次情況與一般公眾活動不同，情報顯示有極度暴力、持有武器人士，需要在極短時間內作出拘捕，強調過程中無挑釁行為，拘捕前一定會表露警員身份，認為該行動方式適合。

【1709】被問到究竟能否從高處發射催淚彈，麥展豪指出「冇話一定唔可以喺咩位發射」，最重要考慮是驅散暴力示威者，警隊在使用任何武力都有嚴格守則，施放催淚彈是要保持適當距離，減少雙方受傷機會，因此發射位置不在乎高低，而要據實際環境，是否能達到目的。

提及O記早年就大型示威活動增設「D組」，未來會否增加編制？有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指出，O記「D組」是負責處理遊行示威及反恐工作，編制有35名人員，由一名警司帶領，而近月的示威案件並非全由O記處理，O記現時負責跟進烈性炸藥TATP案、製造煙餅案、周日警署遇襲、7.1立法會被破壞、6.12示威及6.21包圍警總等事件。對於有律師及家長投訴，在新屋嶺等了十多小時未能見被捕人士，及有被捕人士稱在未見律師前錄口供等，李指因並非所有案件都由O記處理，未能解答。

【1705】中央電視台一名男記者提問有關內地遊客被圍毆，為何警方未有在第一時間到場解救，如何保障旅客及在港採訪記者安全，請警方用普通話回答，主持指記者會為中英文，即使用普通話發問警方都會以廣東話回答。麥展豪指警方對有人受傷感到可惜，會一如過往繼續保護市民生命財產，任何合法來港的遊客都應得到適當保護，警方會努力確保遊客有安全環境，對已發生的暴力行為警方會全力追查將有關人士繩之於法。

【1653】有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指，警方正積極跟進事件，希望不久將來有更多人被捕，李桂華稱非法禁錮、傷人等行為是大家都不齒的行為，但是否構成恐怖主義，根據第575章《聯合國(反恐怖主義措施)條例》，如暴力行為，損害等，行為是足夠（對應條例），但李指從片段中看到，看不到想強迫政府或國際組織，為推展政治、宗教或思想上主張，單以昨日情況李認為是嚴重罪行，但不構成恐怖主義行為。

機場特警被誤當速龍

【1643】有關速龍小隊制服問題，麥展豪指目前有司法覆核案件進行中，目前不能進一步解釋情況，警方重申理解市民關注，從而作檢討及改善。麥展豪指昨晚情況，以目前理解非速龍小隊，而屬於機場特警，而該套工作服「可能唔係平時佢哋常規工作服都唔定」，會了解因何情況會出現是否制服上完全記認，資料需要詳細核實才能作進一步回覆。

機場警區署理指揮官劉榮基指，當時機場特警人員於緊急情況下到場，之前正在接受訓練，因此其身穿的為訓練用工作服，因於昨晚轉變急促，行動緊急下同事不能更換有辨識的制服，劉榮基指確認有關人員為警員。

【1636】被問到警方今日會否於機場進行清場，及昨晚出現有警員樣貌被裝備完全遮蔽、亦沒有展示警員編號，麥展豪指禁制令剛於今日實施，警方與機管局及保安公司有密切聯繫，今日曾作出會議，現時在禁制令下進入機場人士有受限制，旅客、職員、送機人士可以進入機場範圍，相關進入情況會由機管局及執法吏執行，有需要警方會配合。

警：示威者侮辱男子嘗試除去其褲子

【1632】警察公共關係科總警司謝振中指出，警方昨日在機場T1以涉嫌非法集結共拘捕5名年男子，年齡介乎17至28歲，其中兩人涉嫌襲警及藏有攻擊性武器，5人現正扣查，由新界南總區重案組跟進。謝又指出，警方昨晚約11時許，在進入機場拯救被困的旅客時，有示威者向警車掟雜物，又有人用手推車阻擋警方，亦有人用「鐳射槍」施襲。

謝振中又表示，根據第494章 《航空保安條例》，任何人利用任何器件、物質或武器，或以任何其他方式，故意在服務國際民航的機場內作出任何暴力行為，導致傷亡，或危害或機場的安全運作或該機場內的人的安全，一經定罪可判囚終生。除了出手推人，即使高舉雙手阻人離開，刻意限制他人自由出入，或涉非法禁錮，最高可囚七年，如涉遊盪罪在囚兩年，普通襲擊可囚一年。而機管局已取得臨禁制令，如任何人士違反禁制令屬藐視法庭，警方亦會配合機管局要求到機場執法。

麥展豪表示，機場是人流密雜地方，根本不應該是示威場地，而且已超越底線，偏離初衷，暴力示威者不應騎挾安全示威活動，和平參與者應劃清界線。

【1630】麥展豪又指其後示威者再非法禁錮另一名內地男子，搶去其背包並指他為內地執法人員，指極端激進示威者濫用私刑，用索帶索事主手腳，侮辱男子嘗試除去其褲子折磨及毆打他。有示威者用雨傘遮閉路電視，又指有人不準記者拍照，麥展豪嚴厲譴責，指會追究到底。

警方入機場時無防暴裝備

【1623】警方於記者會上播出內地男被示威者包圍情況，麥展豪指示威者非法禁錮、折磨、暴力虐待事主，事主被打暈後仍有人不斷踢，另外示威者不只阻擋救護員去路離場，又阻礙在場急救人員為事主救治，麥指任何人生命平等，當生命有危險時值得有被救治機會。

麥展豪稱警方入機場時無防暴裝備，亦於現場及社交媒體表示，行動並非清場而是想救人，但於斜路時已被示威者用手推車做成路障，擾攘幾小時救護員方能將傷者救走。其後警方撤離時被示威者襲擊，用硬物損毀警車，有一名警員嘗試追捕襲擊他的示威者時，被大批示威者推向角落圍毆，又被搶去警棍及胡椒噴霧，生命受威脅下警員拔出手槍戒備，麥展豪指警員行為正確、合法合理，表現英勇、果斷及克制。

【1615】警務處助理處長（行動）麥展豪在開場發言時表示，香港國際機場昨日發生一連串事件，大批示威者參與聲稱和平集會，但有極端激進的示威者阻撓旅客，向其他人士濫用私刑、罔顧人命、阻礙救護員到場等等，麥向昨日所有受影響人致最深切慰問，盼傷者早日康復。

麥續稱，有示威者將手推車堵塞扶手梯及升降機，又阻礙禁區閘口，旅客法登機，致行程受阻。麥指當時有小朋友嚇到喊，有患心臟病婆婆一臉徬徨，有女士需要高舉行李穿越人群，有旅客請求示威者讓他離開，出現磨擦爭執，但示威者仍無動於衷，亦有外國女子港無親無故滯留機場，坦言並非所有人都有錢再訂機票或租住酒店，「仲要唔知等幾耐」，麥強調示威者有集會抗議自由，但要在不影響他人情況下進行，希望示威者反思他們有否顧及旅客及其他市民的自由。