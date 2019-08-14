網傳沙田第一城試用人面識別系統　管理公司：未有任何計劃採用

網上流傳指，沙田第一城將試行使用人面識別保安系統，引來市民擔心私隱問題。沙田第一城的管理公司百得物業管理承認，去年確曾有承建商推介相關系統，不過由於私隱問題「未有任何計劃採用新保安系統」，強調會必先收集住戶的意見，才會進一步考慮。

網傳沙田第一城將試用人面識別系統（網上圖片）

有網民翻查沙田第一城委員會於去年年底的會議記錄，發現當中提到，會研究於第一城34至36座試用「人面識別系統」及「訪客QR Code」，之後不設座頭保安，控制室由1至2名保安當值，如系統於全部52座應用，可節省26名保安。該會議記錄提到，住客需影相作數據，試用工程大約花80萬元。

相關消息於「連登討論區」流傳，惹來大批網民質疑計劃目的，擔心出現私隱問題，更憂慮系統將來於全港應用。不過第一城的管理公司百得物業管理今日發通告指，雖然去年確有承建商推介相關系統，但經委員會討論後，認為需詳細討論及收集居民意見。通告續指，過去與承建商深入討論業戶的相關私隱問題，認為仍未可以考慮試用相關系統。

通告強調，未有任何計劃使用新保安系統，日後如有新解決方法，亦會必先收集委員會，及各業戶的意見，才會進一步考慮。