8歲女童染產志賀毒素大腸桿菌　留醫3日已出院　潛伏期間無外遊

衞生防護中心今日（14日）公布一宗產志賀毒素大腸桿菌感染個案，病人是一名8歲女童，7月23日起出現腹瀉、腹痛和發燒，翌日入住仁安醫院，留醫3日出院，她的情況一直穩定。 初步調查顯示病人潛伏期內沒有外遊，感染源頭仍在調查中。

衞生防護中心公布，新增志賀毒素大腸桿菌感染個案涉及一名過往健康良好的八歲女童，她自七月二十三日起出現腹瀉、腹痛和發燒，於七月二十四日入住仁安醫院，並於七月二十六日出院。病人情況一直穩定。病人的糞便樣本經化驗後，證實含產志賀毒素大腸桿菌。

病人是香港人，家居接觸者有3人，分別是父母與兄長；衞生防護中心初步調查顯示，病人在潛伏期內沒有外遊，而感染源頭仍在調查中。

中心發言人解釋，大腸桿菌是一種常見於人類和溫血動物腸道內的細菌，而產志賀毒素大腸桿菌能產生強烈毒素，並可引致嚴重的食物傳播疾病。在眾多產志賀毒素大腸桿菌的菌株中，最為人熟悉的是大腸桿菌O157：H7血清型。中心提醒市民應注意個人及食物衞生，以免受感染。

衞生署數字顯示，連同上述個案，今年截至8月13日，共有3宗產志賀毒素大腸桿菌感染個案，而2018年及2017年分別有3宗及2宗個案。