【美食博覽2019】周四開鑼　$1任食榴槤月餅改玩法　變網遊增人氣

暑假是傳統的大眾消費展旺季，其中第30屆美食博覽將聯同美與健生活博覽、家電‧家品‧博覽、香港國際茶展，以及由香港貿發局及現代化中醫藥國際協會合辦的「國際現代化中醫藥及健康產品會議」，將於明日（15日）‪至下周一‬（15日至19日）於灣仔會展舉行。

貿易發展局副總裁周啓良表示，如場館外出現人流擠塞，會為海外的參展商及市民作出相對的彈性安排。（梁鵬威攝）

貿易發展局副總裁周啓良表示，近日因多番出現大型遊行及示威活動，如場館外出現人流擠塞，會為海外的參展商及市民作出相對的彈性安排，「我哋會為海外參展商準備車輛接送，有需要時將會提供休息室安排，主要係涉及安全問題。」此外，若發現區內的遊行活動影響交通運輸，有機會以延場美食博覽開放時間等的應對方法。

安記董事總經理潘權輝認為消費氣氛動盪，預計整體毛利會減少。（梁鵬威攝）

近日社會動盪，不少人的消費意欲減低，不少參展商表示，部份貨品的價錢跟去年維持不變，部份更有減價趨勢，希望吸引顧客。跟往年一樣，美食博覽首日早上，有不少攤位向「早鳥」入場人士推各項「一蚊優惠」招徠。

售賣海味的安記每年均為排頭位人士「必爭之地」，其董事總經理潘權輝今日亦推介全新遊戲，首日頭10位進場市民花1元「扒花膠」。玩法為10名人士將分成兩隊作賽，每隊派2人，1人負責將花膠從池中扒出來，另1人用袋接住，最終每隊每人可獲得相等重量的花膠，而袋得較多的一隊更能每人額外獲得1斤花膠。

安記董事總經理潘權輝今日(14日)推介全新遊戲，首日頭10位進場市民花1元「扒花膠」。(梁鵬威攝) 潘即席示範玩法，見他坐在船內不斷將花膠扒入袋中，難度未算太高，相信亦適合一班年長消費者挑戰。潘提到，今年的社會氣氛動盪，早於數月前已經感受到消費者的購買意欲降低，今年的貨品不敢加價，部份更加會減低售價，整體毛利會減少最少8%至10%，但他說，根據以往經驗，不少消費者眼見價錢大減，會不忍手去「勒緊褲頭」，已有相應對策，希望今年以營業額維持去年水平作為主要目標。

「一世任食免費月餅」活動將改在網上進行。（資料圖片／張浩維攝） 以往，售賣榴槤食品的醉榴香，推出1元「一世任食免費月餅」，但今年將會取消現場玩法，改在網上進行，負責人葉泳峰表示，更改玩法是因為希望人人有份嘗試，但他亦承認，由於近日交通不時出現延誤或事故，從而擔心人流問題，因而作出以上的策略。 此外，場內所見，不少商家以減價促銷為主要營商策略，而近年成為中秋節「搶手」應節食品的美心流心奶黃月餅，同樣可於場內以優惠價購得，有意購買者可留意。

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