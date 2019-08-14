【逃犯條例】兩受傷被告出院提堂　一人指遭警圓盾壓至臂骨骨折

修訂《逃犯條例》爭議不斷，過去的周日多區爆發衝突，尖沙咀警署外有示威者聚集，部分示威者向警署內投擲硬物，並以雜物堵路，期間有人懷疑向警署投擲汽油彈。警方拘捕多人，大部分被告昨已提堂，兩名因傷入院的被告，告今（14日）出院到九龍城裁判法院提堂，其中一人透露被捕時被防暴警的圓盾壓至手骨骨折。兩人的案件押後至10月23日再提訊，以待進一步調查，兩人獲准以5000元保釋。

被告莊嘉灝出庭時仍戴著手托。(馮家淇攝)

今日出庭的兩名被告：郭嘉輝，21歲，工程助理；及莊嘉灝，24歲，學生，兩人各被控一項非法集結罪。控罪指，兩人於2019年8月11日，在尖沙咀柯士甸道與金巴利道之間的一段彌敦道，與其他不詳人士非法結集在一起，作出擾亂秩序行為，意圖導致或相當可能導致任何人合理地害怕他們會破壞社會安寧。

被告郭嘉輝的代表律師指，郭任職工程助理一年，將於九月修讀工程學士課程，期望能成為工程師。

律師欲作投訴遭裁判官打斷

被告莊嘉灝的代表律師在庭上稱，莊升讀大學四年級，指其傷勢是在被警方完全制服下，遭圓盾壓傷，導致左前手臂骨折，上庭時仍需帶著手托。辯方說到中段遭裁判官吳蕙芳打斷：「法庭唔係畀你投訴，只有兩種情況下可以講，一係你申請還押警方看管，一係警方威迫利誘你作出招認。」

兩名被告獲准以5000元保釋，不得離港、分別到天水圍警署及上水警署報到。此外，兩人亦需遵守宵禁令，每晚12時至翌日6時留在報稱地址。

案件編號：KCCC2120/2019