【機場集會】環球時報記者遇襲　報業公會、新聞行政人員協會譴責

周日（11日）有少女疑被布袋彈重創右眼後，其後兩日都有大批市民於機場集會，昨晚（13日）更發生嚴重衝突，有激進示威者包圍、襲擊一名內地《環球時報》記者。 香港新聞行政人員協會及香港報業公會發聲明表示，譴責《環球時報》記者受襲事件，強調採訪是記者職責，任何人都不應阻撓記者，否則會剝奪社會對事實的了解。

昨晚機場一度發生警民衝突。（資料圖片）

香港新聞行政人員協會表示，昨晚一名內地記者，在機場被「示威人士圍毆、綑綁、濫用私刑」，更有人阻止救護車離開。協會稱，記者採訪是維護公眾知情權，加以阻撓會剝奪社會對事實的了解。該會又稱，「任何人不論身份，都享有人身安全及免於恐懼的自由」，強調文明社會不能接受任何襲擊、禁錮等行為，呼籲政府採取一切措施，制止暴力蔓延，確保所有市民的人身安全及自由。

協會又指，記者以公平客觀為依歸，呼籲從業員對社會不同聲音，都應尊重包容。

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香港報業公會則表示，關注近月連串大型活動中，有記者在採訪期間受到傷害的情況，並指從被辱罵，襲擊及不同程度的阻礙正常的採訪等，認為情況是日趨嚴重，例如機場發生的事件。

公會指，採訪是記者職責，為社會提供資訊及了解事實的真相，強調任何人士都不應粗暴對待履行職務的記者。公會表示，希望社會大眾冷靜，停止暴力，並強烈譴責「一切對待記者的不理性及暴力行為」。