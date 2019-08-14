【機場集會】《環時》付國豪父親：曾告誡兒子到香港要體現素質

反修訂《逃犯條例》的風波持續。昨日（13日）舉行的機場集會期間，內地官媒《環球時報》記者付國豪遭示威者綑綁雙手，又綁在手推行李車上，引起輿論熱議。 內媒《津雲》就事件訪問付國豪的父親付成學。他表示，自己為此一夜沒睡，而在付國豪出發往香港前，他曾告誡兒子「一定要體現自己的素質」。

付國豪今日中午出院。（央視微博）

付成學稱，自己昨日一夜沒睡，為兒子的安全擔心。直到凌晨兩點，付國豪借用同事的電話親口報平安，他「一顆心才落到肚子裡」。

付成學形容，記者行業為什麼受人尊重、崇高，就是因為有風險、死亡率高，「走之前我們就告誡他（付國豪），到了香港不僅代表自己，一定要體現自己的素質。」他又說，付國豪到香港已經快一個月，自己之前就有預感，兒子一定會衝在前面，但沒有想過會因此受傷害。

付成學展示兒子的生活照。（津雲）

中學同學：他成績很好 長得很帥很清秀

付成學又介紹道，付國豪在中國海洋大學學習工科，大四那年在天津日報實習，對新聞學燃起了濃厚的興趣，後再用1年半時間攻讀新聞學並取得學位。大學畢業後，在北京一家媒體工作兩年，才到《環球時報》工作，就職至今還不到兩年，目前是正式記者。因為工作忙，現在還沒有女朋友。

另外，《津雲》引述付國豪的中學同學表示，付國豪學習成績很好，喜歡助人為樂，一直是班裡的前幾名，而且長得「很帥很清秀」，性格從上學時候就很「剛」（剛強）。

（津雲）