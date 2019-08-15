【佔中九子】戴耀廷獲准以10萬元保釋　法庭明年2月審理9子上訴

「佔中三子」戴耀廷、陳健民、朱耀明等9人，被指在2014年9月佔領運動，呼籲更多市民上街支援。「佔中三子」更被指事發前一年已開始鼓吹有關運動。9人於本年4月全被裁定妨擾罪成。而被判囚16個月的戴耀廷已就定罪和刑期提出上訴，並今(15日)向上訴庭申請保釋候上訴。法官聽罷陳詞後，上訴庭副庭長麥機智稱會批准其申請，戴准以10萬元保釋等候上訴，戴同時亦須交出旅遊證件、不可離港、在報稱地址居住。而「佔中九子」的上訴案，將於明年2月24日審理，料聆訊3天。 戴在約中午時間離開法庭，稱在監獄內也略知香港情況，並說即使前路難行，但相信香港一定可捱過這艱難時刻。

戴耀廷獲准以10萬元現金保釋外出。(盧翊銘攝)

+ 2

戴稱知香港人無私守護核心價值

戴耀廷約在中午1時完成保釋手續獲准離開，他在多名民主黨的成員，包括黃碧雲、許智峯及何俊仁等，亦有到高院等候他出來，戴稱他在獄中，每天都收到很多來信，令其他人都十分羨慕，對此對大家說聲多謝。然而他在囚中所獲資訊不多，但也知香港人無私地守護著核心價值，做出很多的犧牲，他深深受感動，多次落淚，又稱前路雖然難行，但他有信心，香港的黃金時代快將來臨。被問到會否參與本周日的818遊行，戴稱現最想先與家人一起，亦想先接收更多資訊及了解現時的情況。

上訴聆訊時戴或已近服畢刑期

戴耀廷（54歲）因串謀作出公眾妨擾及煽惑他人作出公眾妨擾兩罪，被判監16個月。戴今早出庭時，明顯較入獄前消瘦。

據悉，戴耀廷於本年4月被判囚，預計最早可於明年3月刑滿出獄。同時，因法庭排期於明年2月聽取所有被告的上訴，屆時戴已完成大部分出獄。今早亦有支持者到庭，他們在公眾席上得悉戴獲准保釋後，公眾席上傳來人拍掌聲。

全部被告已申請上訴

另外8名被告分別為陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘及李永達。陳健民、朱耀明亦被判監16個月，但朱獲判緩刑兩年。而邵家臻及黃浩銘則各被判監8個月。張秀賢、李永達及陳淑莊各被判監八個月，但他們三人可緩刑兩年，鍾耀華則被判處二百小時社會服務令。

所有被告已申請上訴，在囚的被告中，只有戴耀廷申請保釋，而刑期較短的邵家臻及黃浩銘，料最快可於10月3日出獄。

案件編號：CACC128/2019