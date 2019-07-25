黃浩銘因佔中九子案入獄　至2024年才能再參選　指時間太長求覆核

社民連副主席黃浩銘因佔中九子案，於本年4月被判囚8個月，雖然他最快可於今年10月出獄，惟根據現行法例，他最快要2024年5月過後才可以再參選。黃稱他身為香港一個知名政黨的副主席，過往參選亦獲一定支持，認為現行法例令他5年內不能參選，時間實在太長，同時亦覺相關法例剝削選民的選擇，遂入稟高院申請司法覆核，要求頒令《立法會條例》、《區議會條例》和《鄉郊代表選舉條例》中的相闗條文屬違憲，並宣告無效。

社民連副主席黃浩銘被裁定「煽惑他人作出公眾妨擾」和「煽惑他人煽惑公眾妨擾」罪成，判囚8個月。(資料圖片/張浩維攝)

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因佔中九子案被判囚８個月

申請人為黃浩銘，答辯人為律政司司長。

黃在申請書中透露，他曾因多宗案件入獄。今年4月24日，他在在佔中九子案中，因「煽惑他人作出公眾妨擾」和「煽惑他人煽惑公眾妨擾」兩罪，被判入監8個月，最快將於本年10月3日左右刑滿出獄。

惟因《立法會條例》、《區議會條例》和《鄉郊代表選舉條例》中列明，在判囚逾3個月的人，其被定罪的日期後5年內不得參與立法會、區議會和鄉郊代表選舉。黃因此不能在5年內(以本年4月4日被定罪起計算)參選。

5年內不能參選實在太長

黃在申請書指出，《基本法》第26條列明香港永久性居民依法享有選舉權和被選舉權。 惟現行的法例剝削選民的選擇，並不當地限制候選人參選。黃認為定罪後5年內不得參選的時限太長，而且法例未有考慮所犯罪行的性質。他舉例指，若有人在2015年8月，因暴動罪而遭判囚7年，他出獄後將可參加2020年9月舉行的立法會選舉，相反罪名較輕、刑期也較短的黃，卻不能參選。

黃認為他參選有勝算

黃又稱，他自2014年起已一個本港知名的政黨擔任副主席，同時他之前在參與的選舉中亦取得不錯的票數，其政治前途大有可為。惟現行的法例卻限制他在2024年4月或之前參選，而黃指他在該些選舉中有合理的勝算。故要求法庭頒令相關法例違反《基本法》和《香港人權法》，屬無效。

案件編號：HCAL2124/2019