【逃犯條例】袁國勇再籲獨立調查　考慮特赦被控示威者及警察

反修例風暴持續，示威者與警方屢爆衝突，雙方仇恨不斷升溫。香港大學微生物學系講座教授袁國勇繼早前香港需要「真相及愛」、呼籲成立獨立調查委員會後，再進一步提出，政府應考慮在真相查明後，特赦在衝突中被檢控的人士。

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指警武力無必要 示威者亦不應詛咒警察全家

袁國勇接受《Now新聞》訪問時提到，在剛過去周日（8月11日）的衝突中可見，有示威者被棍打，已倒在地上無反抗能力，但警察仍然用腳踢他的頭、將他的臉按在地上，認為這些武力並無必要；但同一時間，他亦認為年輕人不應衝擊、以粗口刺激警方，以及詛咒對方「全家去死」。

如離開真相 將會進入「愚蠢狀態」

袁國勇認為，政府應在衝突平息後，成立獨立調查委員會，以真相尋求出路，否則香港將萬劫不復，因為一離開真相，大家會進入「愚蠢狀態」，會下愚蠢的決定。他指，尋找真相早在一、兩個月前就應去做，但現時仍未太遲。如政府不去解決困局，局勢惡化，導致內地武警、駐港解放軍介入，一國兩制到時就真的完了。

最後袁國勇提到，當真相查明，政府應考慮特赦在衝突中被檢控的人士，不論是警察還是示威者都可考慮，除非那涉及一些極嚴重的暴力或錯誤行為。他認為，暴力行為會令不論是傷人者還是受害者，內心都受到傷害，令憎恨發酵，大家要防止這仇恨的種子繼續種下去。