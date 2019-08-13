【逃犯條例】袁國勇撐獨立調查：求真相治創傷　香港才可重新上路

過去兩個月來，社會衝突因反對逃犯條例修訂不斷升溫，但矛盾未見平息。香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日（13日）接受《香港01》訪問時坦言，自己作為醫護人員，見到有人受傷甚至死亡感心痛，因很多傷害是可以預防。他認為不能單靠武力令社會回復正常秩序，而是必須靠真相彰顯公義，並以愛令各人原諒、和解與釋懷。 他呼籲各界、尤其是政府當下要找出真相，唯一途徑是成立獨立調查委員會，提供所有人都可接受到的真相，他又直指現時唯一的「大台」就是政府，「佢唔做呢步可以點？」，冀政府能向正確方向前行，並強調：「如果無咗真相，香港死梗」。

瑪麗醫院醫護舉行靜坐集會，抗議警暴。（歐嘉樂攝）

連場抗爭多人傷亡 袁國勇：好傷心、好心痛

反修例風波持續兩個多月，近日警民間的衝突升級，因應警方在清場行動所使用的武力，有13間公立醫院醫護今日各自舉行靜坐集會，抗議警暴行為。曾領導研究團隊發現沙士病毒真身的傳染病權威、港大微生物學系講座教授袁國勇，亦有出席瑪麗醫院的集會，他於集會後向《香港01》記者詳述出席的原因。

作為醫護人員，袁國勇傾向相信「預防勝於治療」，現時社會上已有多人因爭議受傷、有人視力受損、更有數人疑自殺身亡，袁國勇坦言「好傷心、好心痛」，認為有些傷害應可以預防。

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警方及示威者的武力 均無助解困局

袁國勇認同特首林鄭月娥形容香港處境危險的說法，不過他強調單靠武力無法令社會重拾正常秩序，反而會帶來更多長遠的憎恨，一旦仇恨深植，後果堪虞。

他所指的武力，是包括示威活動中警民雙方的行動，又指有警員受傷，但警方的武力明顯強大很多、裝備精良，被拘捕的人士「個個都成面血，畀人一棍棍扑落去」，這種局面無助解決問題。

袁國勇對多人受傷感痛心，望所有人、尤其是政府可尋求事實真相。（歐嘉樂攝）

靠「真相」彰顯公義 以「愛」原諒傷害自己的人

當下，社會分裂成「藍絲」及「黃絲」兩個壁壘分明的陣營，袁國勇自言不屬於非任何一方，而是「pro-truth（支持真相）」及「pro-love（支持愛）」的一員。要解決眼下的紛爭，袁認為尋求真相的意義，在於令公平及公義得以彰顯。他指出現時「所有人個心都哽住，其他嘢聽唔入耳」，但真相可以令市民的心靈得以釋放，治療社會受到的創傷。

至於「愛」的重要性，袁國勇點出，沒有愛，大家就無辦法原諒對自己造成言語或肢體傷害的人，仇恨只會長存。袁國勇強調，上述兩個步驟缺一不可，香港才可以重新上路。

林鄭月娥多次公開表明，因已有監警會制度，不認同應就反修例衝突成立獨立調查委員會。（資料圖片／盧翊銘攝）

袁國勇：如果無真相，香港死梗

近月的示威活動無負責主導的「大台」，但袁國勇認為，社會仍然有大台：「而家唯一大台係政府」，他續反問：「佢（政府）唔做可以點？佢唔向正確方向行，可以點？」他呼籲所有人、尤其是政府，都應尋求一個大家接受到的事實真相。

袁國勇於7月中曾參與政商經教界名人聯署，促政府成立不針對任何一方的獨立調查委員會，籲政治問題政治解決。事隔近一個月，他的想法未變，重申查明真相的唯一途徑是獨立調查，以法定權力召證人出庭，並確保作供的人不被秋後算帳。

特首今早發言曾反問，「大家是否忍心將它（香港）推進粉身碎骨的深淵？」對於香港的未來，袁國勇向《香港01》記者斷言：「如果無咗真相，香港死梗」。