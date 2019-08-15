【陳茂波派糖】大學生無份　學界：分化大專生與社會各階層之手段

反修例風波持續兩個多月，財政司司長陳茂波罕有在財政年度中途「派糖」，包括向全港幼稚園、小學及中學日校學生提供每人2,500元的津貼，唯獨大專生無受惠。 有大專學生認為，政府的做法意在分化大學生與其他社會階層，亦是轉移焦點的做法，但相信單以金錢無法令港人滿意，促政府應正式回應廣大市民對政府在反修例一事上的訴求，以及從根源上理解年輕人求變的心。

廖建鈞直指政府一直無從根源上了解年輕人的心聲。（資料圖片）

財爺突然派糖，唯獨大學生無份，被問及原因時，陳茂波解釋並非有意遺漏大學生，但認為現時有其他措施如學生貸款，已能幫助大學生，又指今次是針對基層及中小企的支援。

理大學生會會長：分化大學生與其他階層 政府拒了解年輕人需要

香港理工大學學生會會長廖建鈞認為，政府此舉用意是分化大學生與其他階層人士，但他認為未必與大學生在反修例運動中的參與程度有關，因為中學生的參與度亦很高，幾乎與大學生不相伯仲。他認為派錢或會令一些人感滿意、繼而不再發聲，但相信只佔很少數，因為今次屬全民運動。他形容政府今次是「用錢鋪喺傷口上面」，無助走出困局。

廖建鈞續指，政府一直未有回應市民的訴求，多年來亦無解決基本民生議題，更加無真正理解年輕人的需求，以及其對於安居樂業的心。他認為，正因為年輕人無法在香港有安穩的生活，看不見未來，才會站出來求變。

鄭家朗認為政府希望用金錢籠絡中學生及基層市民。（資料圖片）

鄭家朗：政府欲轉移焦點 市民看得一清二楚

香港樹仁大學學生事務委員會前委員、香港眾志常委鄭家朗認為，政府新一輪紓困措施用意在於將大專生與其他社會階層分化開來，由於大專生是參與反修例運動的其中一個最大群體，估計政府希望以此籠絡中學生令他們不參與罷課，甚或以經濟受惠措施令他們支持政府。

財政司司長陳茂波回應傳媒問及，為何未有惠及大專生的措施時稱，今次聚焦為基層與中小企在經濟下行環境提供支持。鄭家朗指出，其實基層都有參與今次運動，但經濟需要亦同樣重要，此舉是想挽回基層對政府的支持。

不過鄭家朗直言，現時的遊行示威並非因經濟不明朗而出現，而是由於政府一直強硬態度拒回應市民訴求，更以暴力對待示威者而引伸出來，相信廣大市民看得一清二楚，不會因一時的經濟利益令焦點轉移。鄭強調，只有真真正正回應市民訴求，才有效解決目前的社會問題。