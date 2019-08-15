【逃犯條例】網民發起8.24觀塘遊行　重申五大訴求　關注智慧燈柱

反修例風暴未息，有網民發起於8月24日在觀塘遊行集會，呼籲政府回應民間五大訴求，以及希望市民關注政府安裝的智慧燈柱，背後的私隱和監控問題。

觀塘區已經試裝智慧燈柱，當局聲稱部分有爭議功能已經安裝但未開啟。（資料圖片 / 羅君豪攝）

遊行集會主題為「燃點香港‧全民覺醒」，遊行集會申請團隊向傳媒發新聞稿，指初步計劃8月24日下午1時在駿業街公園遊樂場集會，再行經駿業街、海濱道、勵業街、觀塘道、翠屏道，最後於觀塘泳池外空地解散，現正申請不反對通知書。

團隊批評，政府一而再、再而三以「語言偽術」迴避回應民間五大訴求，所以將會繼續堅持遍地開花，希望讓更多市民了解知道條例修訂帶來的影響，繼續爭取政府立即回應五大訴求。

另外，政府前年起推動「多功能智慧燈柱」試驗計劃，打算在全港4個市區地點安裝約400支智慧燈柱，首批已於較早前在觀塘、九龍灣投入運作，但這引起私隱疑慮，擔心被用作人臉識別，監控市民，政府7月中宣布「暫緩」啟動3項涉及私隱的功能。

發起集會的團隊亦指，希望更多市民關注監控燈柱問題，保護香港僅存的自由民主，認為政府未經諮詢只以撥款形式，已通過安裝監控燈柱，此將嚴重影響市民個人私隱。

團隊將於下周一（8月19日）與警方就此遊行集會活動進行磋商。