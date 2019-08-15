【元朗黑夜】警拘27人仍零檢控　刑事檢控專員：即場拘捕進度才快

上月21日晚的西鐵元朗站無差別襲擊事件，警方連環出錯；防暴警當晚對着一批手持鐵通和木棒的白衣人數小時後，未有拘捕任何人，震驚全港。事後警方補鑊，開始拘捕一班疑犯，至今有27人被捕，但仍未作出檢控，與警方在多場警民衝突後翌日，火速控告被捕示威者的做法有天壤之別。刑事檢控專員梁卓然今日（15日）不評論案件進度，但承認案件的處理進度與證據強弱、警方是否現場拘捕有關。 警方有組織罪案及三合會調查科（O記）高級警司李桂華在今日記者會上表示，警方調查案件遇到不同問題，需要證人指出當時情況，籲大眾給予警方時間調查。

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警方今日（15日）召開例行記者會，被問到7月21日元朗白衣人攻擊市民，警方籲市民給予更多時間調查。（盧翊銘攝）

「元朗恐襲」警方三連錯震驚全港

上月21日一批白衣人在西鐵元朗站無差別襲擊乘客及途人，有45人受傷。警方遲了40分鐘才到現場救援，「無警時份」成為第一錯；一批警員到場後，逗留一段時間後離開，即爆發第二輪襲擊，第二度失誤；防暴警察其後再趕到，面對南邊圍村一班持有鐵通和木棒的白衣人數小時後，負責警官指看不到他們手持攻擊性武器，未有作出任何拘捕，期間更被拍攝到負責警官進入村公所與白衣人溝通，又有警員與白衣人拍膊頭，成為第三錯。

事件被形容為「元朗恐襲」，震驚全港，導致有「警黑合作」的批評。在28日大批市民入元朗參加遭警方反對的遊行，爆發警民衝突，警方在大馬路施放催淚彈清場，之後引爆一連串衝擊警署事件。

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警察公共關係科總警司謝振中、深水埗警區指揮官何啟軒、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥，以及機場警區署理指揮官劉榮基今日舉行例行記者會會見傳媒。

江永祥表示，警方由6月9日至昨日（14日）為止，共拘捕748人、檢控115人；另外有76次警署遭包圍和襲擊的紀錄。被問及7月21日元朗白衣人無差別襲擊事件，他稱至今有27人被捕，承認未有人被起訴。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華（左），重案組在調查元朗襲擊事件遇到不同問題。（魯嘉裕攝）

新界北總區重案組調查 確定兇徒身份遇困難

李桂華指，案件現時由新界北總區重案組接手調查，稱其具備「相當高偵查能力」。據他了解，重案組在調查上遇到不同問題，首先需要確定參與事件人士的身份，他表示警方現時拘捕27人，直言「應該會繼續有其他人落網」。

而處理這些類型案件時，李桂華稱調查時很依賴閉路電視片段，尤其事發地點附近拍攝到的片段，當中對比片段的工作，相當花時間，亦需要相當程度的專注。他續指，相關案件需要證人「出嚟指出當時情況係點」，又指重案組「係呢幾方面仲努力緊」，又謂「畀啲時間佢哋啊！佢哋會就呢宗案件查好佢。」

律政司刑事檢控專員梁卓然不評論警方當晚未有在場拘捕白衣人會否增加律攻司檢控難度。（資料圖片／李澤彤攝）

律政司刑事檢控專員梁卓然今日被問及為何仍未有被捕者被檢控，他表示，當警務人員調查完，將有關證供呈上律政司有快有慢，「大家都明白每宗案件，例如嗰位涉嫌人士是否現場被拘捕，證據強弱是否可達致合理定罪機會，呢啲係我哋跟返檢控守則所需要的。」被問及是否警方沒有在現場拘捕「元朗恐襲」的任何人，增加律攻司檢控的難度，他稱對案件的進度不便評論。