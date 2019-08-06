【警方記者會】否認元朗黑夜警黑合作　稱28分鐘整合40警員到場

警方今日（6日）召開記者會交代昨日罷工及多區示威活動情況，期間再被問到721元朗黑夜，有傳媒整合現場閉路電視片段發現，7.21當日傍晚有警車駛經白衣人但未有即時落車了解，警察公共關係科高級警司江永祥否認警黑合作，又稱「我自己本身都守過反黑組，我哋對住黑社會必然係硬手段」。 警察公共關係科總警司謝振中表示，當日兩名警員於接報11分鐘後到達元朗西鐵站，當時決定兩人未能安全處理情況，因此向電台提出支援，其他同事以28分鐘整合約40人，取車前往西鐵站，早前記者會已提及與市民期望有落差。

7月21日，元朗白衫人襲擊市民。（資料圖片）

江永祥稱「我自己本身都守過反黑組，我哋對住黑社會必然係硬手段」。（陳浩然攝）

否認元朗黑夜警黑合作

被問及7.21當晚元朗發生白衣人無差別毆打市民事件，警方遲遲未有執法，對於被指控警黑合作，警察公共關係科高級警司江永祥表示「對警黑合作指控百分百否認」，強調打擊三合會是警務處處長首要任務之一，警方對此極之關注，已馬不停蹄進行調查，又稱「我自己本身都守過反黑組，我哋對住黑社會必然係硬手段，打擊佢哋收入來源，打擊佢哋罪行」。江又指警方在過去周末再拘捕4人涉與7.21有關，至今合共拘捕23人涉非法集結。

警察公共關係科總警司謝振中表示，當日兩名警員於接報11分鐘後到達元朗西鐵站，當時決定兩人未能安全處理情況，因此向電台提出支援，其他同事以28分鐘整合約40人，取車前往西鐵站。謝振中指一般新界區接報到場時間為15分鐘，28分鐘處理是否合理時間，謝解釋當時上環發生嚴重暴力，另外元朗其他衝鋒車正處理其他案件，早前記者會已提及與市民期望有落差。而警方事發數日後才提供有關資料，因需要由電腦系統查回資料。

未能交代警員未有即時落車了解

對於有傳媒整合現場閉路電視片段發現，7.21當日傍晚有警車駛經白衣人但未有即時落車了解，謝振中指可回答的答案已於早前回答，其他詳細情況現時未能交代。至於為何至今只控告白衣人非法集結，謝振中解釋，任何大型活動及暴力事件，警方都會先以參與非法集結拘捕，因有最充足的證據，如觸犯其他如襲警或普通襲擊等較明顯罪行，警方亦會加上有關罪名作拘捕，之後再與律政署研究作出雙方認同及合適檢控，而關於721律政署亦認為有跟進工作，警方不排除有其他拘捕。有記者質疑為何警方進入南邊圍村，眼見白衣人持長棍，都沒有入拘捕行動，謝稱警方當時入村旨在避免雙方打鬥及衝突進一步惡化。