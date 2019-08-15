港鐵修訂車門操作程序防止無故開啟　港鐵證實改動：不時檢討設計

為免車門無故被開關，港鐵昨日（15日）向員工發內部通告，修訂荃灣線及觀塘線的車門隔離閥工作程序，包括將原有的車門隔離閥孔封閉，以及額外鎖上其他隔離閥等。 有前線車長解釋，涉事兩線的車門均以氣壓令其緊閉，倘乘客將隔離閥扭開，萬一列車行駛期間將釀成嚴重意外，故現時港鐵修訂相關做法，能確保乘客安全。港鐵回覆查詢時，證實相關改動工程經已完成。

港鐵為防止車門隔離閥無故被操作，修改了隔離閥的設計。（資料圖片）

透過氣壓令車門緊閉

《香港01》獲得一張港鐵內部員工通告，當中向荃灣線及觀塘線列車員工提及，為防止車門隔離閥無故被操作，車廠職員已將有關隔離閥改為內置設計，且將原有的隔離閥孔封上。

有前線車長解釋，現時荃灣線及觀塘線均有使用氣動車門，且透過氣壓令車門緊閉，倘扭開車門隔離閥將氣壓「放氣」，車門便能打開。

車長續指，車門隔離閥主要用作維修，即列車車門出現損壞，需要進行檢查及維修，職員便會利用工具將車門氣壓隔離，並打開車門。倘現時有乘客在列車行駛期間，突然將隔離閥「放氣」，將會容易造成意外。故他認為，港鐵現時修訂相關程序，能確保乘客安全，惟發生列車車門損壞須進行維修，相比以往程序將會花費更多時間，或會令列車服務延誤多2至3分鐘。



港鐵回覆《香港01》表示，致力提供安全和可靠的鐵路服務，會不時檢討鐵路設施的設計，如有需要會作出改善，以進一步提升列車運作安全和暢順，所有相關改動工程經已完成。​