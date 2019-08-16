兩內地漢來港到麻雀館　把牌暗放麻雀牆出千　認騙2萬囚7月

兩名持雙程證的內地男子於旺角麻雀館「出千」，以贏取玩家二萬元，於西九龍裁判法院承認賭博中以欺詐手段、誤導的設計或虛假做法贏取金錢罪。裁判官嚴舜儀直斥：「畀你用雙程證係喺香港合法逗留，唔係去呃人！」兩被告各被判監禁7個月。

被告翁木宇及林財城，在西九龍法院承認賭博中以欺詐手段、誤導的設計或虛假做法贏取金錢罪。(資料圖片)

被告翁木宇（43歲）及林財城（56歲），被控賭博中以欺詐手段、誤導的設計或虛假做法贏取金錢罪。

將牌放入排好的麻雀牆

案情指，兩被告於7月17日持雙程證來港，到港才認識對方，及商討到麻雀館騙錢。翌日晚上，兩被告在旺角一間麻雀館打麻雀，林將一隻牌放入排好的麻雀牆，讓翁一摸牌便食糊。翁贏得12000元及林贏得8000元，另外兩名玩家感不妥，逐與他們對質及讓職員查看閉路電視，發現二人「出千」，於是報警，兩人在警誡下承認犯罪。

求情稱是低層次天仙局

辯方求情指，首被告在內地育有兩女一子，次被告育有兩子一女，兩人均是初犯，犯罪時沒有使用欺騙工具，為低層次欺騙手法及非「天仙局」。

裁判官嚴舜儀直斥被告：「畀你用雙程證係喺香港合法逗留，唔係去呃人！」嚴官判刑時指，本案非複雜「天仙局」，但兩被告經商議犯案，增加案件嚴重性，不過考慮二人承認控罪，扣減三分一刑期，終各判監禁七個月。

案件編號：WKCC3079/2019