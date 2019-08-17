【教育界遊行】教師呼籲「唔准射我啲學生」　中學生沿途鞠躬道歉

香港教育專業人員協會今日（17日）發起主題為「守護下一代，為良知發聲」的教育界大遊行，遊行於11時在遮打花園集會，並步行往禮賓府。遊行未開始已經有逾千人在遮打花園集合，大會指等候進入遮打花園的人流倒塞至中環港鐵站。 天文台在早上11時15分許發出黃色暴雨警告信號。由於天雨關係，大會宣布遊行提早起行，並於11時30分開始起步。遊行隊頭在11時55分抵達禮賓府，但仍有大批參與者仍在遮打花園未能出發。至下午12點30分，人流湧出德輔道中，並堵塞現場交通。其後警方決定開放花園道一條行車線。教協宣布遊行人數為22,000人，警方則指最高峰時有8,300人參與。

有中學生在8.17教育界遊行中，向遊行人士致歉指「令他們擔心」。（林若勤攝）

8.17教育界遊行，有遊行人士擁抱致歉的中學生。（林若勤攝）

8.17教育界遊行，有遊行人士向沿路的警員展示良知的標語。（林若勤攝）

教協宣布今日的8.17教育界遊行人數為22,000人，警方指最高峰時有8,300人參與。

遊行期間，有中學生在花園道沿途向老師鞠躬致歉，讓他們在過去兩個月為學生們擔心。有遊行人士看到後，上前擁抱兩名中學生，場面感人。

【14:35】部分遊行人士抵達禮賓府後，留在禮賓府門外，與警察對話。他們高叫：「畀啲勇氣自己呀，你哋可以行返條正路㗎！」「你哋都係香港人嚟㗎，你哋仲有選擇㗎，唔好再錯落去，幫手救返警察啦，香港警察唔應該對住市民連抬頭都唔敢啊！」

另有遊行人士要求警察開出他們身處的一段上亞厘畢道予遊行人士離開，稱難以原路離開，希望警察開路，令遊行人士可盡快回到山下吃飯，否則到達禮賓府的人只會愈多，「塞死咗，走唔到」。

【14:05】教協會長馮偉華宣布，參加今次遊行的人數為22,000人。他又指，今次由《逃犯條例》引起的危機要由政府由導去處理，但政府至今卻沒有正面回應，教協見到很多學生受傷，故舉行今次遊行。他又指，今日的遊行是和平、理性、非暴力，不明白為何警方遲遲不願開路。

【13:43】大批遊行人士停滯於下亞厘畢道已近半小時，隊伍一直只緩慢前進。現場人士呼叫要找急救員。

8.17教育界遊行，隊頭在上午11時55分抵達禮賓府。（林若勤攝）

【13:35】遊行人士將白絲帶綁到禮賓府外的圍欄，象徵良知。

【13:22】遊行的隊尾由遮打花園離開。遊行人士叫「五大訴求，缺一不可」、「沒有暴徒，只有暴政」，又對在旁的警員高呼「不徇私，不對他人懷惡意」。

【13:05】警方決定開放花園道的行車線。有部分人士沿路見到警察見叫「唔准射我啲學生」、「黑警可恥，知法犯法」，指他們掉了良知，但也有人表示「你哋辛苦啦」。

【12:45】 仍有參與集會的市民在遮打花園，尚未出發。有人不滿大叫「開路」。

8.17教育界遊行，在遮打花園等候的人潮湧出德輔道中。（李家偉攝）

【12:35】有已完成遊行的人士，隔著馬路向仍擠塞在遮打花園的遊行人士打氣，又高叫口號「老師加油」、「學生加油」。

【12:30】由於在遮打花園等候的遊行人士眾多，人流湧出德輔道中，並堵塞現場交通。市民自發分開兩邊，讓路予電車通過。

【11:55】遊行隊頭在抵達禮賓府。大部分參與者手持「守護下一代良知」的標語。教協會長馮偉華表示，要將民間的五大訴求，以及將守護下一代的訊息「響響亮亮」地向特首林鄭月娥表達。他批評，政府無回應五大訴求，更派出警方去暴力鎮壓市民；在7月21日的元朗襲擊事件，至今未有人被捕，這些都令他們感到憤怒。作為老師，他們不單要守護香港，也要守護孩子，「你哋並不孤單」。馮偉華要求林鄭等高官要反思，「搵返佢哋個良心。」

8.17教育界遊行，未到11時集合時間遊行人士已經塞爆遮打花園。（李家偉攝）

【11:45】參加遊行的小學老師陳小姐，她認為作為學生的長輩，希望可以透過今次遊行告訴他們「你哋是有人支持」。在今次運動中，她自己對於學生被拘捕、警方過度使用暴力等，感到特別深刻，又認為學生們採取和平、理性示威都未獲政府回應，促請政府可以盡快回應民間的訴求。

【11:30】大會宣布由於天雨關係，提早起步，隊伍由遮打花園往香港中銀大廈方向進發。

遊行開始前，立法會教育界議員葉建源等人先上台發言，並帶領台下人士高叫「守護良知 守護下一代」的口號。記者在現場目測，逾千名人士參加遊行，現時已塞爆遮打花園；大會呼籲在遮打花園內的人士盡量向前站，好讓倒塞在中環港鐵站的參加者可以繼續前來遮打花園。

教協以「守護下一代 為良知發聲」主題，發起周六於遮打花園進行集會，並步行往禮賓府。（羅君豪攝）

今日（17日）的「守護下一代 為良知發聲」教育界遊行，要求政府立即回應反修例的五大訴求，主辦機構香港教育專業人員協會呼籲遊行人士可以身穿黑色上衣。遊行早前已獲警方發出不反對通知書，遊行隊伍將於上午11時在遮打花園進行集會，其後步行往禮賓府，料至少500人參加。