【光復紅土】西九龍交通行動基地落水馬　區內店舖落閘封木板

公眾集會及遊行上訴委員會經商議後，昨晚批准今日（17日）「光復紅土」遊行，以新遊行路線：海心公園、旭日街、崇安街、庇利街、紅磡道、民泰街、黃埔站A出口對出行人路空地，取代原先路線：由紅磡碼頭出發，途經馬頭圍道、土瓜灣道、馬頭角道，以宋皇臺花園為終點。

遊行起點土瓜灣海心公園暫未有警員巡視，警方暫未在遊行路線一帶亦布防。而最接近遊行路線的西九龍交通行動基地，除了於門口擺了兩個大型水馬外，無特別加強警力，亦未見有警察巡邏。早前於其他區的警署均於外圍擺放多個兩米高水馬，又會在外圍上鐵網及紗網以防止示威者投擲雜物至警署內。相比起早前的佈防，今日西九龍交通行動基地並沒有特別加強保安。 至於黃埔及土瓜灣有不少的商舖都經已落閘，有診所於玻璃門及專做團餐的酒樓鑲上木板。有附近的老人員為免警民衝突時，有催淚煙攻入院舍，亦提早閂窗及落閘。

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海心公園附近經營車房的Joe表示，車房原本朝九晚十營業，但得知今日下午紅磡區內有遊行示威，故已提早叫員工不用上班。（鄧柏良攝） 在海心公園附近經營車房的Joe表示，車房原本朝九晚十營業，但得知今日下午紅磡區內有遊行示威，故已提早叫員工不用上班，「有啲同事就去支持，有啲就唔想同事受（遊行）影響」。而他會獨自留在車房工作，但他表示遊行前便會離開。 車房負責人：（少做一日生意）我唔覺得好大問題嘅。 他指，七月已聽聞有人欲舉行光復紅土行動，惟七月間發生多宗突發事件，令遊行多番延期，故早已有心理準備。他直言，示威活動不多不少會影響生意，但不會反對示威人士和平表達訴求，「全香港人都要面對呢個問題，（少做一日生意）我唔覺得好大問題嘅。」 他估計，今日遊行初段會和平進行，但遊行隊伍進入黃埔，不排除會發生衝突。「我見到之前黃埔街坊對警察都好有意見，要睇警察點中和件事」，Joe形容，今次反修例事件現在已變了質，現時多了衝擊及暴力事件，他認為要由林鄭、示威者及警察理性處理，才能妥善解決問題。 旅行團數目減少 至於光復紅土行動，原本針對當區被旅客、旅遊巴逼爆的情況，但Joe表示，現時示威者主要仍是以五大訴求為主。不過他觀察到近期修例風波已令旅行團數目減少，附近人流減少。但身為商人的Joe指，原本紅土兩區，舖位不見得搶手，「如果唔做朱古力、藥妝店，本身都好少人租」。他認為，趕走大陸客會對整個生態帶來影響，「無咗朱古力、藥妝店，sales無得做，附近食肆又無得做，其他人賺少咗，可能我都受」。他指大陸客十多年來港消費，整個生態已改變，許多事情已經「返唔到轉頭」。

「光復紅土」遊行延至今日

「光復紅土」遊行原定上月27日舉行，惟上月21日發生西鐵元朗站白衣人無差別襲擊市民事件後，有網民發起在27日進行「光復元朗」遊行，因此「光復紅土」遊行「讓路」延至今午舉行。遊行申請人、土瓜灣南社區主任李軒朗原擬定遊行由紅磡碼頭出發，途經紅鸞道、紅磡道、德民街、蕪湖街、馬頭圍道、土瓜灣道、馬頭角道、馬頭涌道，以宋皇臺花園為終點，但前日（15日）遭警方發出反對通知書。

李軒朗提出上訴，公眾集會及遊行上訴委員會於昨日召開聆訊，最終獲批以替代路線舉行，而遊行時間為下午3時半至5時半。警方在今日凌晨表示，最初是基於公共安全及秩序的考慮，因而反對九龍城區舉行集會及遊行。對於上訴委員會的決定，警方表示尊重，將會安排適當警力和相應措施，並會繼續與主辦單位溝通，以確保是次公眾活動能安全及有秩序地進行。