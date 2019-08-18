【逃犯條例】周浩鼎稱縱設獨立調查委員會　亦難確定可否停止亂局

政府修訂《逃犯條例》掀起示威浪潮，各區發生警民衝突。民建聯立法會議員周浩鼎今日（18日）在港台節目《給香港的信》指出， 是次運動中民間沒有「大台」，沒有人可代表其他人，但政府應繼續努力與市民對話。 對於坊間要求設立獨立調查委員會，周浩鼎認為，由於已有監警會檢視事件，即使政府接受坊間意見設立相關委員會，亦不能確定是否可以停止運動，故政府是面臨兩難局面。

警方於周三（14日）晚上驅散深水埗示威者，在大街小巷施放催淚彈。（資料圖片／羅國輝攝）

周浩鼎表示，上周二（13日）在機場發生的示威者疑非法禁錮內地記者，阻擋旅客進出、逾百航班取消；加上兩個月來多次出現暴力衝突，有示威者破壞國徽和國旗，挑釁中央及特區關係，加上不少本地企業經濟受挫，或導致基層失業，形容示威活動嚴重打擊香港經濟之餘，還有損本港安全及聲譽。他呼籲示威者停一停、想一想，勿將暴力持續升溫。

對於坊間提出的設立獨立調查委員會訴求，周浩鼎認為，監警會已展開相關調查，即使政府接受坊間建議並作出讓步，亦無法確保可安撫大眾、停止運動，正是政府所面臨的困難。

周浩鼎今（18日）在港台節目《給香港的信》指出， 是次運動中民間沒有「大台」，沒有人可代表其他人，但政府應繼續努力與市民對話。（港台圖片）

他又表示，儘管是次運動沒有「大台」，但政府仍應該與市民保持對話，而一旦外資企業撤資，將令本港失去優勢，及對港人造成嚴重後果。他希望，在遊行示威中受傷的示威者及警員，能盡快康復，又指相信各方期望結束社會動蕩，恢復法治及秩序，社會回復安寧。