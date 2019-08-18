韋志成稱社會不穩對經濟及樓市有影響　市建局正設規劃儲備應對

市建局本月初向位於中西區的皇后大道西/賢居里發展計劃(賢居里項目)的業主發出收購建議，自住業主收購建議呎價為實用面積每平方呎 24,051 元，是繼去年同一地區向崇慶里/桂香街發展項目提出以實用面積每平方呎 23,568 元收購物業後，再次打破過往的出價紀錄。 市建局行政總監韋志成今日（18日）發表網誌，香港經濟前景正面對很多不明朗因素，擔心日後或會出現「高買低賣」的情況，又說近兩個月社會不穩定，若不回復穩定，經濟將受損。 韋志成說，面對樓市波動周期，市建局需要及早準備建立「規劃儲備」，即選擇舊區的適當位置，盡早開展前期的可行性規劃和研究，以備適時推行。他指出，該儲備內現已有收購成本總值超過1,000億元的項目。

賢居里項目的收購建議呎價為實用面積每平方呎24,051元，是繼去年在同一地區向崇慶里／桂香街發展項目提出以實用面積每平方呎23,568元收購物業後，再次打破過往出價紀錄。（資料圖片／王潔恩攝）

對於政府和部份市場人士對目前的經濟情況感到憂慮，韋志成說，香港作為外向型經濟，隨著中美貿易摩擦不斷升溫，金融和貿易業正面臨衝擊。加上過去兩個月社會的不穩定，他稱會影響各行各業，若社會未能盡早回復穩定，旅遊、零售和飲食等行業市道皆會受損。

他又說，政府統計處數字顯示，第二季本地生產總值（GDP）與第一季比較，出現0.4%的負經濟增長，即經濟增長失去了動力。他說，若在第三季繼續出現按季負增長，香港經濟會進入短期衰退，導致失業率上升，故社會大眾應對未來樓市可能出現的轉變，盡早警惕。

正建立「規劃儲備」

韋志成說，面對樓市波動周期，市建局需及早準備建立「規劃儲備」，即選擇舊區適當位置作全面的研究更新規劃，為這些地區盡早開展各項前期的可行性規劃和研究，包括交通影響評估、基建設施規劃和環境影響評估等，並納入「5R規劃儲備」之中。

他又指，視乎工程規模，往往需要以年計的時間。當研究完成後，便能確立項目的具體規劃大綱及發展參數，成為「規劃儲備」內的項目儲備。政府可及時從「規劃儲備」中選取合適的項目推行，縮短前期項目評估所需的時間，避免延誤發展的時機。

他又指，該儲備內現已有收購成本總值超過1,000億元的項目，正積極進行規劃工作和研究，以備適時推行，以順應樓市價格波動，降低收購成本。