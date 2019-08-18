【機場集會】網傳疑涉保安安排訊息截圖　機管局：正作內部調查

央視新聞今早（18日）報道指，近日網傳香港機管局員工的社交通訊截圖，疑涉及機場集會當日的內部運作及保安安排。 機管局表示，留意到網上流傳一幅涉及疑似機管局員工的即時通訊軟件訊息截圖，部分內容似乎是關於機場集會當日的機場運作及保安；機管局指，正進行內部調查，若證實有機管局人員有不恰當行為，如洩露運作及保安細節，將嚴肅處理，絕不姑息。 機管局又指，對於有報道指上周二（13日）的集會期間，曾有機場保安人員，阻止警方進入客運大樓範圍， 經查證後，報道中的圖片人士並非機管局或機場保安人員。

8月13日晚上8時許，該名內地人被懷疑身份、有網民指他是深圳公安後，遭激進示威者用索帶綁手。（盧翊銘攝）

央視新聞今早約十時半，於微博新聞平台發佈消息，指近日網傳疑似機管局員工的社交通訊軟件的聊天記錄截圖，部分內容疑與上周二（13日）機場集會的運作及保安工作有關。發佈消息又指，機管局稱，正進行內部調查，如證實有機管局人員有不恰當行為，如洩露運作及保安細節，機管局將嚴肅處理，絕不姑息。

隨後，機管局發言人近11時半，再向本港傳媒表示，其留意到網上流傳一幅涉及疑似機管局員工的實時通訊軟件訊息截圖，部分內容似乎是關於機場集會當日的機場運作及保安。

若證實有人員行為不恰當 機管局將嚴肅處理絕不姑息

機管局表示，對此非常關注，並正進行內部調查。如證實有機管局人員有不恰當行為，如洩露運作及保安細節，機管局將嚴肅處理，絕不姑息。發言人又強調，所有機管局僱員需遵守員工守則，不可作出違反守則的行為。

央視新聞今早（18日）報道指，近日網傳香港機管局員工的社交通訊截圖，疑涉及機場集會當日的內部運作及保安安排，機管局正進行內部調查。（央視新聞網頁圖片）

疑似員工阻警方進入客運大樓 證實非機管局或機場保安人員

機管局發言人又指，有報道指，機管局職員及機場保安人員在上周二的集會中，未有盡力協助受影響的旅客，甚至曾有機場保安人員，阻礙警方人員進場處理糾紛。機管局澄清相關說法與事實並不相符。發言人表示，其職員及保安於當天緊守崗位，盡最大努力處理事件，並一直配合警方進行執法行動，「對當天幾宗於機場發生的暴力事件，予以譴責，並對事件中的傷者表示慰問。」

對於有報道中的圖片指出，當晚有疑似機場人員阻止警方進入客運大樓範圍，經查證後，圖片中的人士並非機管局或機場保安人員。