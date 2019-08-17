【逼爆機場】疑入機場需檢查　一號客運大樓打蛇餅　旅客排出馬路

今日（17日）早上八時許，香港國際機場一號客運大樓逼滿旅客，現場可見過百名旅客排隊輪候，等待進入客運大樓。由於現場人數眾多，不少「拖喼」旅客一度排出馬路位置，更有人在行車道上推行李車。據了解，為了配合機場禁制令措施，旅客進行機場前需接受檢查，因此機場外大排長龍。

（網民Lee Ka Ho上載至fb香港突發事故報料區）

集會演變警民衝突 五男子被捕

早前，有網民發起機場集會行動，不過周二（13日）的機場大型遊行集會，最終演變成警民衝突。事件中《環球時報》記者付國豪，遭示威者圍堵綁手，當日共五名男子被捕。警方指，於周二至周三凌晨時份，有大量示威者於香港國際機場非法集結，並禁錮、欺凌及毆打一名旅客及一名記者。事件共有5名男子被捕，他們涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、襲警及破壞社會安寧等，另外有兩名警務人員受傷須送院治理。

周三機場獲出臨時禁制令 禁止示威者進入

至周三（14日）機場宣布，已獲法庭臨時禁制令，禁止任何人在機場內非法阻礙或干擾機場運作，包括禁止示威者進入離境大堂登機櫃位等位置。由下午二時開始，一號及二號客運大樓離港層落客區、機場快綫分別前往博覽館及市區的月台、地面運輸中心南面及北面緩坡道、以及連接富豪機場酒店的行人天橋將設立進出檢查點，警方及機場保安人員會在現場協助相關人士進入客運大樓範圍。