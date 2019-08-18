【818集會】警方發手機短訊　籲市民留意媒體及警方社交網消息

反修例風暴未息，民陣於今日（8月18日）於維多利亞公園舉行集會，抗議警方武力使用。不少市民下午均收到相信由警方發出的手機訊息，呼籲市民留意各媒體及警方社交網的消息。 《香港01》記者已向警方作出查詢，警方證實訊息是由他們發出，呼籲大眾提高警覺，留意自身安全。

警方以文字訊息發出呼籲。（手機截圖）

不少市民在下午1時後，均收到「HK Police」發出的訊息，內容為「警方呼籲：今天下午，港島維園有大型公眾活動，請留意各媒體的最新消息，以及警方社交媒體。」翻查資料，反修例示威爆發以來，這是警方首次以同類方式發出呼籲，情況十分罕見。

警方回覆《香港01》記者查詢：「警方留意到在過去的大型公眾活動中，很多時均演變成激烈的暴力事件，對於市民人身安全和公眾秩序造成極大威脅。為了向市民提供更多資訊，警方通過流動電話短訊形式，在大型公眾活動期間，向市民發送不同信息，希望大眾可以提高警覺，留意自身安全。」

警方其後再補充，他們是通過四個主要流動網絡營辦商，向其註冊用戶發出流動電話短訊，提醒市民在大型公眾活動期間提高警覺，留意自身安全。而預繳電話卡的用戶及已登記「拒收訊息登記冊」的用戶則不會收到有關短訊。

警方強調，並沒有由流動網絡營辦商取得任何個人資料。警方亦希望市民理解由於香港流動電話註冊用戶眾多，用戶成功接收短訊的時間會有差異。