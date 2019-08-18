【818集會】民陣料30萬人參加維園集會　超六四集會最高紀錄一倍

政府修訂《逃犯條例》及警方被指濫權引發的連串示威浪潮仍然持續。民陣原本打算今日（18日）發起從維多利亞公園（維園）出發，遊行到中環遮打花園，民陣預計參與人數達30萬人。惟警方最終僅就民陣於維園集會發出不反對通知書。 維園過往一直是六四晚會等大規模集會的舉辦地點。翻查資料，維園從未舉行過30萬人規模的集會，六四集會的歷史最高紀錄都是18萬人。例如今年六四燭光晚會，主辦單位公布人數為18萬人，當時整個維園，包括6個足球場、草地及部分行人通道都逼爆。而同年警方估算的參與人數為3.7萬人。

翻查資料，維園從未舉行過30萬人規模的集會。以今年6.4燭光晚會為例，當時整個維園，包括6個足球場、草地及部分行人通道都逼爆，警方估算的參與人數是3.7萬人，主辦單位公布的人數，亦只有18萬人，距30萬人相差甚遠。（資料圖片/張浩維攝）

民陣召集人岑子杰指，按照目前社會氣氛，預計30萬人的參與人數，可能遠遠不止，而警方僅批出維園集會的不反對通知書，對整個活動的實際操作而言，是「不切實際」。

維園自1990年起，每年舉行紀念六四事件的晚會，幾乎是每年同一地點舉行的規模最大活動。其中警方統計得出的最高參與人數，是2010年的11.3萬人，而主辦方支聯會公布的最高參與人數，則是在2012年及2019年的18萬人。

立法會議員、前民陣召集人區諾軒就曾披露一份由警方提供，商討七一遊行安排時，有關維園人群管理措施的文件，他指出，文件顯示，估算維園中央草坪可容納3.2萬人，天后地鐵站至維園的位置可容納1.2萬多人，銅鑼灣記利佐治街則可容納約7650人。

維園中央草坪面積為9,800平方米；硬地總足球場總面積29,077平方米； 藍亭廣場為1,435平方米；籃球場1,050平方米；通道為1,931平方米。以上位置合共面積為43,293 平方米。