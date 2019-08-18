【逃犯條例】警811葵芳放催淚彈　居民現後遺症狀　批警罔顧安全

警方早前（11日）於清場行動期間，分別曾在葵芳站施放催淚彈、太古站出入口附近使用催淚氣體。葵芳邨毗鄰地鐵站，有居民表示當晚經過地鐵站後，出現眼痛、咳嗽、心跳加速，甚至皮膚過敏等症狀。立法會議員兼葵青區區議員梁耀忠今日（18日）聯同葵芳邨居民，遊行至葵涌警署，遞交請願信，強烈譴責警方濫放催淚彈，罔顧居民安全。

梁耀忠表示希望與警方展開對話，批評警方至今未有就與居民對話有任何回應。（張浩維攝）

反修訂《逃犯條例》風波未平，觸發多區示威遊行及衝突。警方在11日晚上，於葵芳港鐵站內發射催淚彈，以圖驅散當時在站內的示威者，事件引起爭議。梁耀忠聯同葵芳邨居民，今日（18日）由梁耀忠位於葵芳邨葵仁樓的辦事處遊行至葵涌警署遞交請願信，強烈譴責警方濫放催淚彈，促請警方停止於民居附近使用催淚彈等武器，同時要求警方交代催淚彈的有害成分。

7旬老婦當晚未有離家 亦疑受催淚氣影響致持痛咳嗽

其中古女士居於葵芳邨一個二樓單位，她表示11日當晚，其分別10歲和16歲的子女準備從彩虹回葵芳，惟當時港鐵葵芳站已封站，故轉乘的士回家。古女士指當時接兒子下車時，已感覺「好辛苦，全部人透氣、鼻都好辛苦，有刺痛嘅感覺」，兒子亦問「點解咁臭、咁辛苦」。她續指，即使其後留在家中仍有濃烈氣味。

另外，其69歲的母親同樣居於葵芳邨，在811警方施放催淚彈後，出現眼痛、持續咳嗽等症狀，更為此而兩度求診。古女士透露，最近一次求醫更花費逾700元，其中包括照肺費用。她批評警方籲市民留在家中，直言「但我而家返屋企都有問題，冇落街啊，點解都會流眼水、個鼻有問題」。

古女士（中）指，其69歲的母親同樣居於葵芳邨，在811警方施放催淚彈後，出現眼痛、持續咳嗽等症狀，更為此而兩度求診。（張浩維攝）

帶同年幼子女乘港鐵離開 皮膚出現過敏狀況

而居民詹小姐則表示，當晚在葵芳站附近情況混亂，街上有市民、示威者及警察，她指當時見有女士手拖兩名年約3至6歲的小朋友希望離開葵芳，故陪伴他們到港鐵站。惟一進到站內，便隨即嗅到「好大陣味」。

詹小姐指事後出現嚴重皮膚過敏，皮膚出現「一粒粒，一抓就流血」，兩度求診後，醫生為她開服類固醇藥物才有好轉。她指，港鐵至周四（15日）後才清洗港鐵受影響的相關設施，批評警方程序上有問題，執勤亦應顧及市民。

詹小姐（左一）指事811後出現嚴重皮膚過敏，兩度求診後，醫生為她開服類固醇藥物才有好轉。（張浩維攝）

未知警方曾放催淚彈 當晚感心跳加速

同樣居住於葵芳邨的Irene亦指，當晚並不知道警方施放催淚彈，在家中如常開啟冷氣後，突然「聞到有啲味」，聽到「嘭嘭聲」才得悉警放催淚彈，她直指當晚感覺心痛、心跳加速。

至翌日乘坐港鐵，Irene指一進站內便嗅到「好濃烈嘅味」，她形容車廂內情況依然，更有許多白色粉末，至油麻地站仍有同樣氣味，令她全日感暈眩及心跳加速。她批評警方在施放催淚彈等武器前，「並沒有叫人閂窗啊」，直言「民居有催淚彈係匪夷所思」。

梁耀忠表示希望與警方展開對話。他批評警方至今未有就與居民對話有任何回應。他指警方在港鐵站施放催淚彈，惟警方未有就事件有任何交代，警方兩次在當區施放催淚彈，令居民日常生活受影響。