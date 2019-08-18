【818集會】集會剛開始政府即發聲明　指口號針對警方感遺憾

民間人權陣線今日（18日）下午在維園舉行「818集會」，以「煞停警黑暴力 落實五大訴求」為主題。 集會剛開始約10多分鐘，政府便發出新聞稿，對團體以針對警方的口號舉行集會，表示遺憾。政府發言人指，警方在處理違法事件中，受到暴力襲擊，至今約有180名警員受傷。而警員亦長期承受重大工作壓力，其家人亦受到滋擾和欺凌，讚揚警員在困難時期仍緊守崗位。發言人重申，全力支持警方的嚴正執法，及衷心感謝警方努力恢復社會秩序和安寧，並「將目無法紀的暴力示威者繩之於法，保障市民的生命財產。」

集會未及開始，已迫爆多個足球場。（歐嘉樂攝）

政府發言人表示，香港向來是安全的城市， 2018年錄得的整體罪案數字是54,225宗，較2017年減少1,792宗，下跌3.2%，為1974年以來最低。發言人指，以每10萬人口計算的罪案率為728宗，是自1970年以來的最低數字。

發言人指出，警隊在2018年的服務滿意程度調查和公眾意見調查顯示， 84%的受訪者對警隊的整體服務表現感到「非常滿意」或「頗滿意」，為2000年推行警隊服務滿意程度調查以來，最高的百分比。



發言人表示，「不幸地，在過去兩個多月來舉行的多個公眾遊行和集會後，激進和暴力示威者多次衝擊警方防線，肆意堵塞道路，破壞公眾設施和多處縱火，並以攻擊性武器襲擊警務人員，亦有擲磚和汽油彈，以致多間警署受到超過七十五次的攻擊和破壞。」政府強調，警方一直以容忍的態度處理違法事件，只在受到暴力襲擊時，才被迫以最低武力驅散示威者，恢復社會秩序。至今共有約180名警務人員被暴力的示威人士襲擊受傷。

民間人權陣線今日（18日）下午在維園舉行「818集會」，以「煞停警黑暴力 落實五大訴求」為主題。（盧翊銘攝）

政府發言人續指，警務人員一直承受重大的工作壓力，「往往長時間執勤，他們的家人亦受到不同程度的滋擾和欺凌，所住的宿舍更受到暴力攻擊，令居住在宿舍的婦孺飽受驚嚇和困擾。在這段困難時刻，各警務人員依然無畏無懼、盡忠職守、堅守崗位、維護法紀。」對此，特區政府全力支持警方的嚴正執法，及衷心感謝所有警務人員努力恢復社會秩序和安寧，並「將目無法紀的暴力示威者繩之於法，保障市民的生命財產。」



發言人表示，政府非常尊重巿民和平集會和表達自由的權利，並再次呼籲參與公眾集會和遊行的人士，以和平理性的方式表達意見，向暴力說不，讓香港盡快恢復秩序，回歸理性，重新出發。