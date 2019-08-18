【818集會】與會者湧入告士打道往中環　西行全線、東行兩線被佔

修訂《逃犯條例》的風波持續數月，民陣原本計劃於今日（18日）發起從維多利亞公園出發，遊行至中環遮打花園，惟警方最終僅就民陣於維園舉行集會發出不反對通知書。 集會於下午2時集合，大批前來示威的市民前來維多利亞公園，港鐵一度不停天后、北角及銅鑼灣站。示威人士逼爆維園多個足球場，更倒灌至軒尼詩道車路，記利佐治街。下午4時左右，人潮湧出告士打道西行線，至下午4時45分更波及東行線，人潮已佔東行線最少兩條行車線。

隊頭已經步行至中環遮打道，人群逼入告士打道。（余睿菁攝）

先佔西行線、東行線兩線亦被佔

下午2時左右，前往維多利亞公園示威的市民人數眾多，部分人士不得不站出軒尼詩道車路，記利佐治街，人潮難以前進。

下午3時左右，隊頭在由工黨前立法會議員李卓人、民主黨創黨主席李柱銘、民主派立法會議員區諾軒、街工立法會議員梁耀忠等帶領下離開維園，向中環遮打道前進。下午4時25分左右，部分集會人士開始湧出告士打道西行線，其後不斷有人群加入，再佔住東行線最少兩條行車線。

現時維園內，包括草地、足球場和通道位置，集會人士不斷緩慢移動，但仍然人滿為患。維園草地因水浸集會人士一度離開，但隨後又有人不斷穿越草地進入。