【818集會】黑衣人逼爆維園　泛民「流水式」西行　4時許到遮打道

民陣今（18日）原發起由維多利亞公園遊行至中環遮打花園，惟警方最終僅就民陣於維園集會發出不反對通知書。民陣今採取以「流水式」方式集會，隊頭約於下午3時10分開始離開維園，由民主派人士牽頭拉起橫額。隊伍一直沿軒尼詩道西行線前進，沿途呼籲市民經東行線到維園參與集會，「隊頭」於4時半左右到達原定的終點中環遮打道行人專用區。

民陣今午2時於維園舉行集會，集會主題是「煞停警黑合作，落實五大訴求」。民陣召集人岑子杰表示，民陣今發起8.18集行動，但遭警方不合理禁制，無法爭取遊行。他強調即使面對打壓，仍有大批市民參與今日活動，在下午1時半前參加者已坐滿維園一半足球場。

約下午2時30分民陣副召集人陳皓桓宣布，六個硬地足球場已經爆滿，維園中央草坪亦差不多爆滿。

約下午2時30分民陣副召集人陳皓桓宣布，六個硬地足球場已經爆滿，維園中央草坪亦差不多爆滿。（張浩維攝）

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約下午3時05分，民陣隊頭準備「流水式」集會，離開維園。未幾，工黨前立法會議員李卓人、民主黨創黨主席李柱銘、民主派立法會議員區諾軒、街工立法會議員梁耀忠等拉起橫額，隊伍一直沿怡和街、軒尼詩道西行，目的地未明。大會呼籲市民跟隨隊頭離開維園，並鼓勵其他市民到維園參與集會。參與「流水式」集會的市民高呼「香港人加油」。