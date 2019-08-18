【818集會】內地男疑拍大頭照　遭集會者促刪相：想了解香港狀態

民陣今日（18日）下午在維園發起集會，要求「煞停警黑亂港落實五大訴求」，由於參與集會人數不斷增加，穿黑衣人士逼爆港島，佔據多條行車線，直逼往金鐘、中環方向。 「流水式」集會期間，有內地旅客用手機拍攝情況，被參加集會人士追上質問為何要拍大頭照，又勸告對方指手機保留遊行照片，返回內地時或有危險，要求刪除有關照片。該名旅客最終願意刪除，其後解釋只是「想過來了解真實的香港、年輕人的狀態」。

穿白衣的內地男子被追上天橋，要求刪除手機內有關遊行照片。（01影片截圖）

參加者經了解後向對方致歉

一名自稱來自廣州、穿白衣、操普通話男子在下午時，被參加集會後離開人士追出至遮打花園對出的天橋位置，質問為何並非記者，卻要拍遊行人士的大頭照片，以及要求刪除有關照片。

現場只見有穿黑衣、戴口罩人士勸籲他時解釋，拍攝遊行照片，回內地時亦有危險，希望他刪除照片，以保護自己及參加集會人士。

其後該名男子向遊行人士展示手機內的照片，澄清沒有拍攝大頭相，參加集會人士離開時亦有致歉。該名男子向記者表示，從內地官媒接收的信息渠道有限，故特意前來「想過來了解真實的香港、年輕人的狀態」，又稱突被採訪「感覺有點危險」。

該名內地男子解釋「想過來了解真實的香港、年輕人的狀態」。（01影片截圖）