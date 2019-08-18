【818集會】醫護人員紗布遮眼聲援眼傷女子　重申救援是基本人權

民陣今（18日）在維園舉辦集會，有醫護人員發起「醫護同行，保護市民」，呼籲醫護人員穿黑衣，戴上黑色口罩，並以紗布遮蓋右眼參與集會。有響應行動的醫護人員稱，希望藉此聲援眼睛受傷少女，以及所有在抗爭中受傷的示威者，亦有人指對於警方極力阻止醫護人員在示威現場進行救援感到非常憤怒，因救援傷者是基本人權，並質疑前食衞局局長高永文指受傷少女的傷是由彈珠造成，是有何理據。

有醫護人員為對方右眼貼上紗布。（鄭翠碧攝）

醫護人員梁先生指，早前有參與九龍西區醫院的院內醫護集會，而今次參與維園集會，重申想爭取五大訴求，亦抗議警員使用過度武力處理示威，「香港人有眼睇，係咪最低武力，大家心中有數。」他又質疑警方為何堅稱被射傷眼的少女是被彈珠所傷，「其實有相有片，影低曬佢眼罩上有布袋彈殼，警方說法係咪真，就等佢繼續查啦！」

另一名醫護人員梁先生就指，希望聲援所有在運動中受傷的示威者，他個人對「獨立調查委員會」的設立是否仍有用有所保留，「政府都有好多委員會，例如有遊行上訴委員會，但究竟有幾獨立？點解可以連民陣咁和理非團體發起的遊行都可以反對呢？」因此他更希望爭取到政制改革，令港人享有真正民主。

左是梁先生，右是有參與九龍西區醫院集會的梁先生（鄭翠碧攝）

而在九龍東一間醫院任職護士的陸小姐，稱對於警方極力阻止醫護人員在示威現場進行救援，感到非常憤怒，「所以一定要行出嚟，呢個係我哋基本人權嚟㗎嘛！」她舉例指，曾在網上看到片段，有救護員見到有傷者，「但點樣求佢哋（警察），點樣喊，都唔畀佢救佢哋，果一幕令我好傷心。」她解釋，如未能及時提供急救，傷者很可能會傷口發炎，也會出現感染，「無論咩政治立場，但今次應該企喺良心果面發聲。」

對於高永文指受傷少女的傷是由彈珠造成，陸小姐反問，高永文有何理據支持說法，「佢係咪探過受傷女孩呀？佢身為咁有地位嘅人，都唔去求證，就咁樣講，係咪有啲不負任？」她早前亦有參與醫護集會，被問到會否擔心被秋後算帳時，她認為「如果諗得太多，而唔為公義發聲，自己滅聲，呢個會係一個咩嘢社會？」