北京新增一宗人類禽流感H5N6個案　迄今累計24宗　

衞生署衞生防護中心今日（19日）接報，北京一名59歲女子感染甲型禽流感H5N6，現時病情危重。衞生防護中心呼籲市民在本地或外遊期間，應時刻保持個人、食物及環境衞生。

衞生署衞生防護中心今日（19日）接獲國家衞生健康委員會通報，北京新增一宗人類感染甲型禽流感（H5N6）個案，病人是來自北京市的59歲女子。她於本月11日入院治療，現時病情危重。自2014 年，全球共報告 24 宗人類感染甲型禽流感(H5N6)個案， 全部個案均在中國內地發生，而前一宗個案於 2018 年 11 月 23 日報告。

全球至今共報告24宗人類感染甲型禽流感H5N6個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心提醒市民時刻保持衞生。尤其到內地或其他受影響地區，應避免到濕貨街市、活禽市場或農場。探訪親友時，留意是否有散養家禽。市民亦不應購買活禽或新鮮屠宰家禽，避免接觸禽鳥或其糞便。到任何有活禽的地方時，應時刻保持個人及手部衞生。日常煮食時，需要徹底煮熟家禽及雞蛋。

提醒如有咳嗽、肺炎、腹瀉 應告知外遊記錄

市民從受影響地區回港後，如果出現禽流感病徵，例如發燒、咳嗽、肺炎、腹瀉等，應立即求診，並主動告訴醫生最近曾到的地方，以便醫生及早診斷潛在疾病，並適時安排所需調查和適當治療。