【預防禽流感】帶活雞上地鐵被拒入閘　重慶大媽當場垃圾桶上殺雞

正所謂「預防禽流感，勿摸活家禽」，但重慶一名大媽卻以身犯險，打算攜帶活雞搭地鐵，遭職員阻止後，大媽竟當場在垃圾桶上試圖殺雞，令人嘩然。大媽殺雞片近日在微博瘋傳，不少網民對其行為表示震驚，笑言「中國大媽真是辦法比困難多」，亦有人質疑大媽隨手攜帶刀，「刀和剪刀也不能帶進地鐵呀，不會用指甲刀吧」。

一名重慶大媽打算攜帶活家禽搭地鐵，被職員拒絕後竟當場殺雞。（微博短片截圖）

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事發在重慶軌道交通10號線渝北廣場地鐵站，有網民前日（6日）在微博上載長約27秒的片段，並表示「因為地鐵站不能帶動物進去，所以這位奶奶當場殺雞」，片中一名身穿黑色上衣的大媽站在安檢附近的垃圾桶旁，她一手拿着活雞，一手大開殺戒，疑似拔走雞毛想殺雞，雙腳被捆綁的可憐雞則有掙扎踢動數下，一名地鐵職員站在大媽旁跟她了解情況，但未有出手阻止對方殺雞，不久更離開。全程大媽跟職員有對話，但因拍攝距離太遠，未能聽清楚內容，亦未知大媽手上可持有刀或任何利器殺雞。

根據重慶市軌道交通乘坐規則，列明禁止攜帶寵物、家禽乘坐軌道交通。當中的「家禽」意指「活禽」，而經過處理的家禽則可帶進車站，今次大媽殺雞的舉動，似乎是想「博大霧」帶「死雞」上地鐵。重慶市軌道集團則表示正就事件進行核實。

不少網民見狀紛紛感到嘩然，笑言「中國大媽真是辦法比困難多」，亦有人質疑大媽隨手攜帶刀，「刀和剪刀也不能帶進地鐵呀，不會用指甲刀吧」。

（微博）