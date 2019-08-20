涉襲警醉翁疑遭私刑　拳打下體染尿衣蓋面　民主黨促警員停職受查

過去兩個月，社會上有聲音質疑警方執勤時濫權。民主黨立法會議員林卓廷今日（20日）召開記者會，並在會上播放醫管局提供的閉路電視片段，指有長者在6月26日凌晨因醉酒與人爭執，涉襲警被捕後，遭軍裝警拳打下體、掌摑面部、以衣物掩蓋口鼻，以及用警棍拍打下體等。林卓廷斥涉事兩名警員連環凌虐並恐嚇長者，行為「令人震驚及髮指」，涉干犯酷刑罪，可判終身監禁，促停職調查。 《香港01》正就有關事件，向警務處、醫管局查詢。

民主黨今日召開記者會，公開涉事長者被打經過的閉路電視。（張浩維攝）

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林卓廷表示，62歲上水居民鍾先生於6月26日凌晨，在該區醉酒與人爭執，其後涉襲警被捕。他之後被送往北區醫院急症室，其間因醉酒而四肢遭捆綁於病床，再推送至接收精神紊亂病人的獨立病房。

林卓廷在記者會上，播放事主根據個人私隱條例、向醫管局索取的當晚醫院內閉路電視片段，整段片段全長約28分鐘，記者會則播放其中8分鐘片段。林卓廷描述片段中鍾先生，先後遭兩名戴上手套的警員拳打下體、掌摑面部、以染有尿液的衣物掩蓋口鼻、大力按壓眼睛、拗其無名指和手腕、用電筒近距離直接照射眼睛、強行脫去事主內外褲、以警棍拍打下體等。

他續指，警方施虐其間，曾以懷疑鍾先生因失禁而弄濕的衣物，掩蓋其口鼻，持續約10秒，再對鍾先生表示「瀨咗尿，食返自己啲尿」。林卓廷指鍾先生在遭多番「凌虐」後，一度企圖用頭撞向床邊自殺，後被其中一名軍裝警員制止。

民主黨立法會議員林卓廷講述事件發生經過。（張浩維攝）

而鍾先生兩名兒子今日（20日）在記者會上親述，6月26日當晚抵達醫院時，見父親躺於床上，雙手扣上一個手銬，並由背部壓住。二兒子鍾先生續指，當時父親「手腳腫哂，面青青」，他估計整段受虐時間逾30分鐘。

鍾先生指，至父親出院後情緒波動，「淨係得佢同媽媽嘅時間，會好容易唔開心」。他憶述7月時父親好難過，「食飯食唔落，成日好驚青，未去警署都驚，經過警署都會頭耷耷」。

涉事長者的兩名兒子在記者會上親述父親被施虐後的情況。（張浩維攝）

林卓廷指，近月警民關係緊張，質疑類似事件並非孤例，又認為投訴警察課「自己人查自己人」，投訴難以受理。他認為兩名警員連環凌虐並恐嚇長者，行為「令人震驚及髮指」，涉干犯酷刑罪，可判終身監禁。

另外，在場有便衣警員並未有制止兩名軍裝警員涉濫用暴力，亦涉干犯公職人員行為失當罪，要求警務處盡快將涉案警員停職及展開刑事調查，同時要求警隊管理層關注執勤人員的精神狀態和心理健康。