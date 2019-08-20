【將軍澳連儂牆斬人案】行人隧道三人被斬　26歲女重傷一度昏迷

將軍澳景林邨連接厚德邨的行人隧道，近日成為該區居民貼上打氣字句及訴求的「連儂牆」，貼滿了便利貼及紙張。惟深宵竟發生駭人聽聞的斬人案，釀成三人受傷，但疑兇仍未落網。

閉路電視拍到可疑男子身穿藍色衫走入嘉明閣。(街坊提供圖片)

凌晨1時許，據報有大約6至7名男女，在上址隧道內遇襲受傷，部份人身上均有刀傷，惟施襲者得手後逃去。救護員趕到現場施救，發現最少有3名男女受傷，其中一名受傷女子背、肩膊及頭中刀，據知她重傷一度昏迷，需緊急直接送往九龍伊利沙伯醫院搶救；另一名女子則手部受傷；遇襲男子則頭部及耳朵受傷，送將軍澳醫院治理。警方將案件列作「傷人」跟進，暫未有人被捕。警方指，被送到伊利沙伯醫院治理的女傷者26歲；而送往將軍澳醫院的男女，則分別24歲及35歲。

現場消息稱，涉案疑兇為一名中國籍男子，約年約40至50歲。據知當時有兩名女子，正在連儂牆旁邊談天，期間該名男子走近搭訕，內容涉及政治及遊行等議題。同時間，該男子在隧道內吸煙，並噴向該兩名女子。由於煙臭難當，其中一名女子出言勸止時，竟遭對方取出兩把利刀施襲。在場多人見狀上前制止，惟其中一名男子亦遇襲，頭部受傷。

事後疑兇逃去時，先在現場地面遺下一把懷疑菜刀。警員事後在接近頌明苑對開一個垃圾桶內，發現一把西式廚刀。

女子受刀傷重創，急送伊利沙伯醫院搶救。

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網上流傳一條短片，可見斬人的事發經過，與及一名懷疑兇徒。據知有目擊者發現疑兇往頌明苑方向逃去，大批街坊遂自發在上址大廈「洗樓」尋找疑兇下落。至凌晨3時許，有街坊在嘉明閣21樓後梯垃圾桶，發現一套衣物，與網上片段男子身上穿的很相似，懷疑是疑兇丟下。大批街坊及市民隨即將嘉明閣封住前後門，以免疑人走甩；亦有街坊守住垃圾桶，以防證物被移動。

該區社區主任鄭仲文事後趕抵了解，他指事發後有街坊自發於區內搜索疑犯，並於頌明苑嘉明閣尋獲懷疑屬於兇徒的衣物，他批評警方遲遲未有接觸該屋苑管理處，「兩個鐘都冇搵過管理處，草草了事！」他促請警方立即到場蒐證，正視問題，才能挽回聲譽。隨鄭到場的男子則指，街坊尋獲懷疑證物後，已即時報警，他指曾與該大廈保安經理接觸，對方卻表示警方未有與他們聯絡，「正常應該地毯式搜索，但而家係市民自發搜嘢，點解個責任會落咗市民度？」

此外，民主黨立法會議員鄺俊宇事後趕抵嘉明閣，他指已要求大廈保安技術人員，查看「天眼」片段協助警方調查，他稍後亦會到醫院探望傷者。

大約凌晨4時，有軍裝警員抵達嘉明閣21樓後梯位置。警員呼籲其他人士離開現場，交予警方接手。部份人士則向警員講述事件及登記資料等。警方表示，於凌晨3時48分接獲報案指，有人於頌明苑嘉明閣，發現懷疑涉及一宗傷人案的證物及線索。案件暫列作「求警協助」跟進。

此外，大批街坊亦自發在區內多個地點，搜索可疑人士下落，足跡遍及整個將軍澳，就連鴨仔山等亦有摸黑上山搜索，惟至今未有所獲。眾人用通訊軟件將消息互通，以免人手重覆。'

至清晨5時左右，警方帶同一頭「拉布拉多」警犬到場，協助尋找涉案疑兇下落。有警員在管理員協助下翻查閉路電視片段，據知片段拍到可疑人曾乘坐上址電梯。約50名街坊仍在地下守候。現場消息指，疑犯事發後已更換深紅色衫，並已離開嘉明閣，但仍孭同一個斜孭袋。

警犬到場協助尋兇。(陳永武攝)

目擊者陳小姐憶述，當時她跑步路經現場，看到兩名女子與一名中年漢交談，女方詢問：「你覺得有咩問題？」該男子回覆：「唔係有咩問題。」當時雙方尚算冷靜，其後談話氣氛轉趨激烈，她恐生事故，隨即折返拍片，詎料錄影一刻，該男子便亮刀斬人，「7吋長西瓜刀，插咗個女仔左肩一至兩下，個女仔想捉佢，個男人已經周圍片人！」

其中一名受傷黑衫女子跑向她求救，隨後更暈倒，「個男人急腳走，我唔覺得佢有殘障，唔覺得佢有鄉音！」其後兇徒向頌明苑逃走，她尾隨及保持7至8米距離，直至到嘉明閣樓下，但保安員指未有發現疑犯，未幾即有警員到場。

有街坊在21樓後梯垃圾桶尋獲可疑衣物。(目擊者提供圖片)