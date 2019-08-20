男警涉警署內假錶換真錶案　警長查看該勞力士時已覺似「朱義盛」

警員涉嫌在警署用自己的「A貨」假勞力士，換走價值42.5萬元的「真」勞力士失物案續審，發現警員疑說謊的警長，今（20日）出庭作供，他指被告當天向他滙報，指有一名市民拾獲一隻黑色錶面的「勞力士」手錶，並給他檢查及簽署，他看過手錶，覺得該黑色錶好假，猶如「朱義盛」，被告卻稱那是失錶，警長稱他當時也心想：「有冇可能呀。」

警署警長馬國明稱，被告周合駿給他看市民拾獲的勞力士時，已察覺其質素低劣。（李慧娜攝）

被告周合駿，27歲，被控於2018年6月26日在長沙灣警署報案室，偷竊一隻型號為Cally-Daytona 116506的「勞力士」手錶，價值42.5萬元。

被告交警長簽署的手錶質素差劣

警署警長馬國強供稱，事發當日他為警署值日官，當日早上，被告向他報告，指有市民在興華街附近拾獲一隻「勞力士」手錶，並向他展示該手錶，馬憶述該手錶的錶面為黑色，「拎上手比正常輕」，且質素差劣，手錶當時已放在證物袋封好，故他在證物袋上簽署，並著被告交到證物房。馬解釋，若警員要封存的財物價值超過5000元，便需要值日官在證物袋上簽署。

警察公共關係科來電問失錶

同日下午，馬表示收到警察公共關係科的來電，詢問一隻於長沙灣遺失的勞力士手錶，是否已交到警署，雖然他早上曾收到黑色錶面的「勞力士」手錶，但認為該手錶好假、「好似珠義盛」，不認為該錶是失錶，便向警署同事查詢。被告此時表示物主較早時來電，指其友人將失錶交到長沙灣警署，而被告稱較早前交予他查看的黑色錶面「勞力士」手錶便是有關失錶，馬稱他心中即起疑：「有冇可能呀」，但未有懷疑被告，只覺當中有奇怪。

被告認曾把手錶放腰包

馬續說，他的上司翌日叫他一起開會，討論失錶的事情，當時他也著被告一同出席會議，但會議後被告突然表示「有啲嘢想講」，馬在一間會議室內與被告單獨面談，被告及後對馬說：「唔好話俾其他人知。」但馬拒絕，並要求被告坦白。

被告最後承認昨日接收的手錶其實是淺藍色錶面，他收到手錶後放了在腰包，然後做其他工作，他準備交手錶到證物室時，才發現手錶不見了，他因怕失去工作，故以自己的黑色錶面「勞力士」手錶頂替。馬當時感到十分震驚，並即向上級報告。

馬認為被告接收手錶，將手錶放在腰包「好易會唔記得」，收到貴重財物後應盡快處理，認為被告的做法不恰當。此外，若警員發現遺失財物，應要向上級匯報。

案件編號：DCCC768/2018